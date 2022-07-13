رئيسة الحكومة تلتقي سفير المجر بتونس بمناسبة انتهاء مهامه

ثمنت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، لدى لقائها اليوم الأربعاء، سفير الجمهورية المجريّة بتونس مارتون كارولياي بمناسبة انتهاء مهامّه ،المستوى المتميّز للتعاون القائم بين البلدين والتطلّع إلى مزيد تعزيزه وتوسيع مجالاته والدعوة إلى تبادل الزيارات على أعلى مستويات من الجانبين.واشارت بودن وفق بلاغ لرئاسة الحكومة الى أهمية التعاون بين البلدين خاصة في مجال الموارد المائية والتصرف في المياه والذي شمل عديد المشاريع النموذجية خاصة عبر ربط عديد المدارس بالماء الصالح للشراب.كما نوّهت بالتعاون الكبير بين تونس والمجر في مجال التعليم العالي والعمل على مزيد تطويره عبر استقبال مزيد من الطلبة التونسيين في ظل تواصل الأزمة الروسية الأكرانية وتأثيرها على مستقبل الطلبة التونسيين في أوكرانيا.ونوهت بالجهود التي بذلها السّفير المجري طيلة فترة عمله بتونس ومساهمته في دعم علاقات الصّداقة التونسيّة- المجريّة وإنجاح المواعيد والاستحقاقات الثنائيّة.من جانبه، أشاد السفير المجري بمتانة العلاقات التي تجمع البلدين وضرورة العمل على مزيد تطويرها لتشمل مجالات أخرى ذات قيمة مضافة. كما أكد مشاركة الجانب المجري في القمة الفرنكفونية التي تحتضنها تونس في شهر نوفمبر القادم بوفد رفيع المستوى.