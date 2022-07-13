قابس: تسجيل 214 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

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أعلنت الادارة الجهوية للصحة بقابس، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 214 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" تتوزع الى 68 اصابة بوذرف، و66 بقابس الجنوبية، و52 بمطماطة الجديدة، و14 بالمطوية، و8 اصابات بقابس المدينة، و3 إصابات بمنزل الحبيب، واصابتين بقابس الغربية، وإصابة واحدة بالحامة، وذلك من مجموع 335 عيّنة تحليل.وبموجب الإصابات الجديدة، يرتفع العدد الجملي للمصابين بفيروس "كورونا" إلى 30 ألفا و487 مصابا تجاوز 29 ألفا و516 منهم مرحلة نقل العدوى وأصبحوا غير حاملين لأعراض سريرية، فيما تعدّ الجهة حاليا 971 حالة نشيطة تتوزع الى 473 حالة بقابس الجنوبية و218 بوذرف و106 حالات بمطماطة الجديدة و75 حالة بمارث و35 بالمطوية و30 بقابس المدينة و13 بالحامة و9 حالات بكل من منزل الحبيب وقابس الغربية، و3 بغنوش.هذا ويبلغ عدد المرضى المقيمين حاليا بأقسام "كوفيد 19" بالجهة 11 مريضا، فيما تبلغ نسبة الاختطار الجهوي لفيروس "كورونا" في ولاية قابس 242 اصابة لكل 100 الف ساكن.