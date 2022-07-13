بطولة الامم الافريقية لكرة اليد - المنتخبات المتاهلة الى ربع النهائي

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- مصر والمغربالكاميرون ستخوض منافسات تحديد المراكز من التاسع الي الثالث عشر- غينيايبقي المقعد الثاني للتأهل بين الجزائر والغابونتونس و الراس الاخضر تأهلا للدور ربع النهائي . وستكون مبارة اليوم بين المنتخبين من اجل تحديد المركز الاول في المجموعة.وسيخوض منتخب نيجيريا الذي انهزم في مناسبتين امام تونس والراس الاخضر مباريات تحديد المراكز من التاسع الي الثالث عشر- انجولا والكونغو تأهلا للدور ربع النهائيزامبيا والسنغال سيخوضان مقابلات تحديد المراكز من التاسع الي الثالث عشر