بطولة الامم الافريقية لكرة اليد - المنتخبات المتاهلة الى ربع النهائي


Publié le Mercredi 13 Juillet 2022 - 13:08قراءة: 0 د, 42 ث
      
في ما يلي قائمة المنتخبات التي ضمنت التأهل الي الدور ربع النهائي لبطولة الامم الافريقية لكرة اليد المقامة بمصر وذلك حتي جولة يوم امس الثلاثاء.
وسينحصر الرهان في اغلب مقابلات الجولة الاخيرة من الدور الاول في تحديد صاحب مركز الصدارة في كل مجموعة.


- المجموعه الاولى
- مصر والمغرب

الكاميرون ستخوض منافسات تحديد المراكز من التاسع الي الثالث عشر

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- المجموعه الثانية
- غينيا
يبقي المقعد الثاني للتأهل بين الجزائر والغابون

المجموعه الثالثة
تونس و الراس الاخضر تأهلا للدور ربع النهائي . وستكون مبارة اليوم بين المنتخبين من اجل تحديد المركز الاول في المجموعة.

وسيخوض منتخب نيجيريا الذي انهزم في مناسبتين امام تونس والراس الاخضر مباريات تحديد المراكز من التاسع الي الثالث عشر

- المجموعه الرابعة
- انجولا والكونغو تأهلا للدور ربع النهائي
زامبيا والسنغال سيخوضان مقابلات تحديد المراكز من التاسع الي الثالث عشر

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