سوسة-كورونا: الإدارة الجهوية للصحة تعيد فتح مراكز التحاليل السريعة بكافة المعتمديات

أعادت الإدارة الجهوية للصحة بسوسة فتح مراكز التحاليل السريعة لتقصي فيروس "كورونا" بالمؤسسات الاستشفائية المحلية بكافة معتمديات الجهة، وفق ما أكده، اليوم الأربعاء، المدير الجهوي للصحة بسوسة، محمد رويس، في تصريح لـ"وات".وأكد رويس أن أخذ العينات يتم بعد الاستظهار بوصفة طبية مشيرا الى ان مركز الصحة الأساسية بالكرنيش بمدينة سوسة المخصّص لاخذ عينات متساكني معتمديات سوسة المدينة، والرياض، واكودة، وحمام سوسة، وسيدي عبد الحميد، يقوم بالتحاليل السريعة من الساعة 11 الى الساعة 14 يوميا باعتباره مخصّصا كذلك لاسداء خدمات التلقيح في بقية أوقات العمل.وذكر المدير الجهوي للصحة بسوسة ان مراكز التلقيح القارة بولاية سوسة داخل المؤسسات الاستشفائية المحلية بكافة معتمديات الولاية تواصل تأمين عمليات التلقيح، وتقديم جرعات تعزيز المناعة من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة الثانية بعد الظهر.يذكر أن عدد الإصابات اليومية بفيروس "كورونا" بولاية سوسة لازالت في تزايد مستمر لا سيما بعد ان تم امس الثلاثاء تسجيل 460 إصابة جديدة بنسبة تحاليل إيجابيّة تقدّر بـ 70 بالمائة، إلى جانب حالة وفاة ارتفع بموجبها عدد العدد الجملي للوفيات منذ بداية الجائحة إلى 1470 وفاة.ولايزال حاليا 2123 مصابا بـ"كوفيد 19" محلّ متابعة طبية، منهم 37 مصابا يقيمون بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة 4 من بينهم قيد الإيواء باقسام الإنعاش.