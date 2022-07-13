الحماية المدنية: 38 حالة وفاة بالشواطئ التونسية منذ انطلاق الموسم الصيفي


Publié le Mercredi 13 Juillet 2022 - 12:53قراءة: 0 د, 18 ث
      
أحصت وحدات الحماية المدنية 38 حالة وفاة بالشواطئ التونسية منذ انطلاق الموسوم الصيفي لهذا العام، وذلك وفق بيانات نشرها اليوم الأربعاء المتحدث باسم الحماية المدنية.


وأفاد ذات المصدر بأن وحدات الحماية المدنية قامت، منذ 1 جوان الماضي وإلى غاية اليوم الأربعاء 13جويلية، بـ 93 تدخلا للنجدة بالشواطئ، مضيفا أن حوادث الشواطئ أسفرت عن 38 حالة وفاة و72 إصابة.


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