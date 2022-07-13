منظمات وأحزاب تؤكّد "وجود إخلالات تضرب مصداقية مسار الاستفتاء"

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أكّدت مجموعة من المنظمات والأحزاب السياسية اليوم الثلاثاء "وجود إخلالات متعددة تضرب مصداقية مسار الاستفتاء من بينها خرق مبدأ حياد الإدارة والمبادئ المنظمة للحملة وتوظيف أجهزة الدولة وإمكانياتها بشكل واضح من طرف الداعمين لحملة "نعم".وطالبت هذه المنظّمات والأحزاب في بيان مشترك نشر على صفحة ائتلاف صمود، إثر اجتماعها أمس الاثنين لمناقشة الوضع العام في البلاد والظروف التي تجري فيها حملة الاستفتاء، وزارة الداخلية "بتحمّل مسؤوليتها في حماية الحرمة الجسدية للمشاركين في الحملة (انطلقت يوم 3 جويلية لتتواصل الى غاية يوم 23 جويلية الجاري) وتأمين الإجتماعات والأنشطة الميدانية" .كما دعت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات الى "فتح تحقيق فوري في مصادر تمويل حملة المساندة واتخاذ قرارات فورية لردع المخالفين" مستنكرة في هذا الجانب "استباحة الفضاء العام من خلال تعليق اللافتات في أماكن غير مرخّصة واستعمال علم وشعار الجمهورية التونسية والإشهار السياسي في مخالفة صريحة لقانون الانتخابات والاستفتاء".واكدت أيضا "رفضها لعدم احترام مبدأ حياد وسائل الإعلام العمومية وإستغلال منابرها لحملة المساندة" معربة عن عزمها على مزيد تنسيق مواقفها في علاقة بالاستفتاء ومشروع الدستور ومشيرة في الآن نفسه إلى أنّها "بصدد توثيق هذه التجاوزات بكل الوسائل القانونية لتقديم مؤيدات الطعون ومحاسبة كل من يثبت تورطه في ارتكاب جرائم ومخالفات انتخابية."وقد وقع على هذا البيان المشترك ائتلاف صمود وحزب آفاق تونس وحزب الشعب يريد وحركة عازمون وحزب الائتلاف الوطني التونسي.