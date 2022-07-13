قابس: يوم إعلامي حول التوجيه الجامعي ببادرة من جامعة قابس


Publié le Mercredi 13 Juillet 2022 - 14:59قراءة: 0 د, 36 ث
      
نظّمت جامعة قابس، اليوم الأربعاء، بالتعاون مع المندوبية الجهوية للتربية، يوما اعلاميا بمعهد اللغات بقابس حول التوجيه الجامعي، تضمّن معرضا لمؤسسات التعليم العالي الراجعة بالنظر لجامعة قابس حول الاختصاصات العلمية الموجودة بهذه المؤسسات والبالغ عددها 15 مؤسسة بطاقة استيعاب للطلبة الجدد تقدّر بـ 5500 طالب موزّعين بين مختلف الاختصاصات العلمية.
وشمل اليوم الإعلامي تقديم مجموعة من المداخلات حول عروض التكوين، والتشغيلية، والتعاون الدولي، والدراسة بالخارج، والسكن، والاطعام، والمنحة الجامعية، والانشطة الثقافية والرياضية، والتوجيه الجامعي.

يشار إلى أن جامعة قابس قد تدعّمت، خلال هذه السنة، بعدد من الانجازات الجديدة من بينها احداث معهد تحضيري للدراسات الهندسية، وقطب للطالب المبادر، فضلا عن بعث مركز لنقل التكنولوجيا وتثمين مخرجات البحث، كما تحصلت المدرسة الوطنية للمهندسين بقابس على الاعتماد الاوروبي (أوراس – EURACE)

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 249681



En continu...

Toutes les news...
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |
الأربعاء 13 جويلية 2022 | 14 ذو الحجة 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:27 19:41 16:16 12:32 05:11 03:22
Babnet
34°
Babnet35°Babnet% 38:الرطــوبة
تونــسBabnet24°
3.6 كم/س
:الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
35°-2432°-2533°-2434°-2435°-26
  • Avoirs en devises
    24453,4

  • (12 juil)
  • Jours d'importation
    121
  •              1 € = 3,21255 DT        1$ =3,17210 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12 juil)   1187,6 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
   