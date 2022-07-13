قابس: يوم إعلامي حول التوجيه الجامعي ببادرة من جامعة قابس

نظّمت جامعة قابس، اليوم الأربعاء، بالتعاون مع المندوبية الجهوية للتربية، يوما اعلاميا بمعهد اللغات بقابس حول التوجيه الجامعي، تضمّن معرضا لمؤسسات التعليم العالي الراجعة بالنظر لجامعة قابس حول الاختصاصات العلمية الموجودة بهذه المؤسسات والبالغ عددها 15 مؤسسة بطاقة استيعاب للطلبة الجدد تقدّر بـ 5500 طالب موزّعين بين مختلف الاختصاصات العلمية.وشمل اليوم الإعلامي تقديم مجموعة من المداخلات حول عروض التكوين، والتشغيلية، والتعاون الدولي، والدراسة بالخارج، والسكن، والاطعام، والمنحة الجامعية، والانشطة الثقافية والرياضية، والتوجيه الجامعي.يشار إلى أن جامعة قابس قد تدعّمت، خلال هذه السنة، بعدد من الانجازات الجديدة من بينها احداث معهد تحضيري للدراسات الهندسية، وقطب للطالب المبادر، فضلا عن بعث مركز لنقل التكنولوجيا وتثمين مخرجات البحث، كما تحصلت المدرسة الوطنية للمهندسين بقابس على الاعتماد الاوروبي (أوراس – EURACE)