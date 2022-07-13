قرابة عشرة آلاف مهاجر غير نظامي حاولوا اجتياز الحدود التونسية في السداسي الأول للسنة الحالية

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شهدت الحدود التونسية البحرية والبرية، خلال السداسي الأول للسنة الحالية، 1148 محاولة اجتياز غير قانونية شارك فيها 9878 مهاجرا غير نظامي، أكثر من نصفهم أجانب (64.43 بالمائة)، وفق بيانات أوردها الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني اليوم الأربعاء.ووفق البيانات المعروضة على صفحة الناطق باسم الحرس على موقع "فيسبوك"، سجلت السلطات التونسية، منذ بداية السنة الحالية وإلى غاية 30 جوان الماضي، 865 محاولة اجتياز للحدود البحرية شارك فيها 9111 مهاجرا غير نظامي، في حين سجلت الحدود البرية 283 محاولة اجتياز شارك فيها 767 مهاجرا.وأحصت البيانات 6365 مهاجرا أجنبيا من جملة 9878 شاركوا في محاولات الاجتياز غير القانونية، ما يمثل نسبة 64.43 بالمائة.وحسب ذات البيانات، فإن 1198 من جنس الإناث (12.12 بالمائة) و384 قاصرا شاركوا في محاولات اجتياز الحدود التونسية خلسة.