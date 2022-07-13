- لجنة الاستئناف التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم تنظر غدا في مطلب استئناف نجم المتلوي

دعت اللجنة الوطنية للاستئناف التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم هيئة نجم المتلوي للاجتماع يوم غد الخميس للنظر في مطلب الاستئناف الذي تقدمت به الهيئة ضد قرار لجنة التاديب التابعة للجامعة و القاضي بالخصوص بتنظيم مباراة فاصلة بين امل حمام سوسة والنجم الرياضي بالمتلوي لتفادي النزول.واعترضت هيئة نجم المتلوي عن القرار ورفضت خوض المباراة الفاصلة التي برمجتها الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة لكنها لم تجر بسبب غلق ملعب رادس في اليوم المقرر للمباراة رغم حضور فريق امل حمام سوسة وذلك قبل ان يعلن المكتب الجامعي لاحقا تعليق اجراء المباراة الفاصلة الى حين النظر في مطالب الاستئناف التي تقدمت بها الاندية المعنية وهي نجم المتلوي وامل حمام سوسة والترجي الجرجيسي والتي اعربت عن رفضها لقرار لجنة التاديب .ويذكر ان لجنة التاديب التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم اتخذت ايضا قرارا بمعاقبة حارس مرمى ولاعب من الترجي الجرجيسي بحرمانهما من اللعب لمدة خمس سنوات وتغريمهما ب50 الف دينار مما اثار احتجاجات هيئة ترجي جرجيس واحباءه في تونس و في الخارج حيث نظموا وقفات احتجاجية في جرجيس وفي باريس وفي زوريخ امام مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).