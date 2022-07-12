تطاوين: جلسات تشاركية لتحديد مشاريع قرب ستنجز بكلفة 5ر3 مليون دينار في 13 منطقة ريفية أضيفت لبلدية تطاوين

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تنطلق غدا الاربعاء بلدية تطاوين من منطقة وادي الغار، في عقد الجلسات الخاصة بالبرنامج التشاركي الخاص ب13 منطقة أضيفت للمنطقة البلدية قبل حوالي ثلاث سنوات لتحديد مناب كل منطقة، وهي عمادات ريفية تفتقر إلى العديد من المرافق وتحتاج الى دعم حقيقي وضروري لبنيتها الأساسية في مجالات التعبيد والتنوير والمياه الصالحة للشرب.وقد انعقدت صباح اليوم الثلاثاء بمقر بلدية تطاوين الجلسة العامة التشاركية الأولى للبرنامج الاستثماري التشاركي الخاص بهذه المناطق والمخصص له اعتماد جملي يزيد عن المليون و430 الف دينار من جملة ثلاثة ملايين ومائتي ألف دينار اعتمادات مخصصة للمناطق المضافة من 2020 الى 2023.وتم بهذه المناسبة تقديم الإطار العام للجلسة التي تندرج في إطار تنفيذ هذا البرنامج المخصص للمناطق المضافة للبلدية وتوزيع الاعتمادات حسب كثافة السكان في كل منطقة.وكان المجلس البلدي قد نشر على صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي وعلى جدران المقر من الداخل التشخيص الفني والمالي للمناطق المضافة ليطلع عليها العموم والمشاركة في الجلسات التي ستخصص لكل منطقة (عمادة).وقال رئيس بلدية تطاوين، بوبكر سويد، في تصريح لمراسل "وات" في الجهة، إن جلسة العمل اليوم مفتوحة لكل المواطنين في المناطق المضافة قبل أن تنطلق الجلسات المباشرة مع متساكني كل منطقة على حدة، لتبادل الآراء وتشريكهم في اختيار الأولويات في مجالات التعبيد والتنوير الترصيف وتوسيع شبكات مياه الشرب بدرجة أولى، وهي مشاريع قرب تستهدف المواطن أساسا.وسيتم عقد كل هذه الجلسات قبل يوم 26 جويلية الجاري، لتنعقد الجلسة التشاركية الثانية التي سيتم خلالها تجميع كل المقترحات وإعلام المواطنين بما تم برمجته ومصادقة المجلس البلدي النهائية على تنفيذه يوم 30 جويلية الجاري.وأوضح سويد أن الإدارة البلدية ستنطلق مباشرة إثر ذلك، في إعداد الصفقات وإبرام العقود والشروع في الإنجاز، طبق الاجراءات الادارية المعمول بها.