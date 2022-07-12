منوبة: تسجيل 6 مخالفات في حملة الاستفتاء

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أفادت رئيسة الهيئة الفرعية للانتخابات بمنوبة، سماح المدوري، الثلاثاء، بأن أعوان المراقبة الخاصين بمتابعة سير الحملة الدعائية الخاصة باستفتاء 25 جويلية حول الدستور، بالدائرة الانتخابية بمنوبة، قاموا برفع 6 مخالفات منذ انطلاق الحملة، التي شهدت إلى حدود اليوم تنظيم نشاط دعائي وحيد مناصر للتصويت على الدستور.وأشارت إلى أن الأعوان حرروا أربعة محاضر حجز للافتات تدعو لموقف معيّن، بما يخالف القانون الانتخابي، بأربع مناطق، يرجح بعد القيام بعملية تقص في الغرض، أنها لأطراف غير مشاركة في الحملة، وهي بلديات سيتم تحديدها، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حقها.وبينت سماح المدوري أن الهيئة قامت بمراسلة والي الجهة في الغرض، للتذكير بجملة المبادئ المنظمة للحملة، وتحديدا الفصل 52 الذي ينص على حياد الإدارة ودور العبادة، والدعوة لتحسيس منظوريه من مختلف الإدارات والهياكل العمومية باحترام واجب الحياد وعدم استعمال الأعوان العموميين ووسائل السلطة العمومية ومواردها في حملة الاستفتاء على مشروع الدستور، تطبيقا لمقتضيات الفصول 53 و54 و55 من القانون الانتخابي.وأوضحت أنه تم أيضا حجز لافتة مركزة على معلقة إشهارية ثابتة تدعو للمشاركة في الاستفتاء، وذلك بمحطة النقل سليمان كاهية، وتحمل علم الجمهورية التونسية، والذي يحجره الفصل 61 من القانون الانتخابي، وتم تحرير محضر معاينة مخالفة في الغرض، كما سيتم توجيه مراسلة في الغرض إلى الإدارة الجهوية للنقل.وتم كذلك تسجيل مخالفة نشاط دعائي غير مصرح به منذ اليوم الأول من الحملة، وهو النشاط الوحيد المسجل طيلة أسبوع، فيما يرتفع النسق تدريجيا بداية من الغد الاربعاء، بعد إعلام الهيئة الفرعية عن تنظيم نشاطين مناصرين للتصويت ب"نعم" على الدستور المطرح على الاستفتاء.