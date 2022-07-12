في لقاء مع وفد من صندوق النقد الدولي اتحاد الشغل يشدد على ان الحوار يبقى السبيل لبلورة اصلاحات قابلة للتطبيق

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اكد الاتحاد العام التونسي للشغل، الحوار الجدي والمسؤول، سيبقى السبيل الوحيد لبلورة برنامج تونسي تونسي لاصلاحات قابلة للتطبيق وذلك خلال لقاء جمع، اليوم الثلاثاء، وفدا عن اتحاد الشغل يتقدمه الامين العام نورالدين الطبوبي، بوفد عن صندوق النقد الدولي الذي يزور تونس في اطار المفاوضات حول برنامج دعم جديد لفائدة تونس.وتناول اللقاء الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس وبرنامج الإصلاحات والدور المحوري للاتحاد.وشدد وفد الاتحاد، على أهمية المحافظة على القدرة الشرائية للعمال واحترام مصداقية التفاوض والقيام باصلاحات شجاعة تمكن من إطلاق امكانات الاقتصاد التونسي.ودعا الاتحاد، الحكومة، بالرجوع الفوري لطاولة الحوار معبرا عن استعداده لنقاش جميع الملفات في نطاق الشفافية وتبادل المعطيات، ومطالبا بالكشف عن البرنامج الحقيقي للحكومة.