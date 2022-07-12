مصالح الديوانة بميناء حلق الوادي الشمالي تحبط محاولة تهريب 9 بنادق صيد


Publié le Mardi 12 Juillet 2022 - 22:57قراءة: 0 د, 40 ث
      
أحبطت مصالح الديوانة بميناء حلق الوادي الشمالي إثر عمل استعلامي، محاولة تهريب تسع بنادق صيد.



وافادت الادارة العامة للديوانة في بلاغ صادر عنها، الثلاثاء، ان بنادق الصيد التسع قد كانت مخفية داخل سيارة تحمل ترقيما أجنبيا يقودها مسافر تونسي مقيم بالخارج قادم من ميناء جنوة (ايطاليا).



وافادت في السياق ذاته، انه وقع استهداف السيارة من قبل أعوان الديوانة بمجرد نزولها من الباخرة وبتمريرها على جهاز الكشف بالأشعة تبين وجود أجسام مشبوهة داخل أجزاء من هيكلها. وجرى تبعا لذلك،ّ إخضاع السيارة إلى التفتيش الدقيق ممّا مكّن من العثور على بعض أجزاء بندقية صيد داخل لوحة القيادة وبمواصلة عملية التفتيش تمّ العثور على سبع بنادق صيد مكتملة واثنتان غير مكتملتين داخل خزان الوقود.
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وتم، وفق المصدر ذاته، تحرير محضر في الغرض والاذن لإدارة الأبحاث الديوانية بمواصلة التحقيقات في الموضوع، وذلك بعد استشارة النيابة العمومية.

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