صدور قرار بالرائد الرسمي يؤسس لامتياز استغلال المواد المعدنية من المجموعة السادسة "الرحمة" بسيدي بوزيد

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صدر بالرّائد الرّسمي، الثلاثاء، قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، يؤسّس لامتياز استغلال المواد المعدنية من المجموعة السادسة يعرف بامتياز "الرحمة" بولاية سيدي بوزيد لفائدة شركة "مقاطع مستاوة" .ويغطي امتياز "الرحمة"، موضوع قرار وزيرة الصناعة بالرائد الرسمي عدد 78 بتاريخ 12 جويلية 2022، مساحة 100 هكتار، ويتعين استغلاله طبقا لمجلة المناجم ولمقتضيات كراس الشروط الملحق بهذا القرار.ويمنح امتياز استغلال "الرّحمة" لمدة ثلاثين سنة ابتداء من تاريخ نشر القرار بالرائد الرسمي، فيما يتعين على صاحب الامتياز تسوية وضعية الاراضي مع مالكيها قبل إشغالها عملا باحكام مجلة المناجم واعلام الوكالة الوطنية لحماية المحيط كتابيا بتاريخ الانطلاق الفعلي للاشغالوقد تضمّنت مراسلة الوكالة الوطنية لحماية المحيط المؤرخة في 30 مارس 2022، عدم اعتراضها من الناحية البيئية على مشروع استغلال مواد معدنية من المجموعة السادسة (كربونات الكلسيوم) ضمن امتياز استغلال الرحمة وفق ما ورد بالرائد الرسمي.وتضم المجموعة السادسة الصخور التي يطغى على تركيبتها معدن وحيد ، والتى تستخدم أساسا للتطبيقات الصناعية غير التى تستعمل في الهندسة المدنية كالصلصال الصيني والايليت والسمكتيت والاتبلجيت والكلسيت والدولموميت والمانييزيت والسيليس والدياتوميت وحجر الصوان.