هيئة الانتخابات تصدر قرارها 19 المتعلق باحداث 27 هيئة فرعية بالداخل و6 بالخارج

..





أصدرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، قرارها عدد 19 المؤرخ في 11 جويلية 2022، والمتعلق باحداث هيئات فرعية للانتخابات بالداخل والخارج، بمناسبة تنظيم الاستحقاقات الانتخابية للسنة الجارية وضبط تركيبتها.ويتضمن القرار فصلين اثنين، حيث ينص الفصل الأول على ان تحدث هيئة الانتخابات 27 هيئة فرعية للانتخابات بالداخل و6 هيئات فرعية للانتخابات بالخارج، تتولى مساعدة مجلسها على تنظيم الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2022.ويضبط الفصل الثاني، تركيبة الهيئات الفرعية للانتخابات بالداخل والخارج (أسماء الرؤساء والاعضاء بكل هيئة فرعية) المحدثة بمناسبة تنظيم الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2022.يشار الى أن الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، سيتم تنظيمه أيام 23 و24 و25 جويلية الجاري بالنسبة الى التونسيين المقيمين بالخارج، ويوم 25 جويلية داخل البلاد.