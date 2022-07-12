هيئة الانتخابات تصدر قرارها 19 المتعلق باحداث 27 هيئة فرعية بالداخل و6 بالخارج


Publié le Mardi 12 Juillet 2022 - 18:52قراءة: 0 د, 34 ث
      
أصدرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، قرارها عدد 19 المؤرخ في 11 جويلية 2022، والمتعلق باحداث هيئات فرعية للانتخابات بالداخل والخارج، بمناسبة تنظيم الاستحقاقات الانتخابية للسنة الجارية وضبط تركيبتها.


ويتضمن القرار فصلين اثنين، حيث ينص الفصل الأول على ان تحدث هيئة الانتخابات 27 هيئة فرعية للانتخابات بالداخل و6 هيئات فرعية للانتخابات بالخارج، تتولى مساعدة مجلسها على تنظيم الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2022.

ويضبط الفصل الثاني، تركيبة الهيئات الفرعية للانتخابات بالداخل والخارج (أسماء الرؤساء والاعضاء بكل هيئة فرعية) المحدثة بمناسبة تنظيم الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2022.


يشار الى أن الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، سيتم تنظيمه أيام 23 و24 و25 جويلية الجاري بالنسبة الى التونسيين المقيمين بالخارج، ويوم 25 جويلية داخل البلاد.
..




Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 249649



En continu...

Toutes les news...
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |
الثلاثاء 12 جويلية 2022 | 13 ذو الحجة 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:28 19:42 16:16 12:32 05:10 03:21
Babnet
30°
Babnet35°Babnet% 51:الرطــوبة
تونــسBabnet23°
5.66 كم/س
:الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
35°-2335°-2432°-2433°-2434°-25
  • Avoirs en devises
    24384,4

  • (11 juil)
  • Jours d'importation
    121
  •              1 € = 3,21640 DT        1$ =3,17304 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11 juil)   1199,2 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
   