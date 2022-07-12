اعلن الاتحاد الافريقي للكرة الطائرة ان الحكمين الدوليين توفيق بودية من تونس ووائل قنديل من مصر سيمثلان التحكيم الافريقي في ادارة مقابلات بطولة العالم للكرة الطائرة ببولونيا - سلوفينا 2022
بطولة العالم للكرة الطائرة 2022- التونسي توفيق بودية ضمن قائمة الحكام
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الثلاثاء 12 جويلية 2022 | 13 ذو الحجة 1443
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