بطولة العالم للكرة الطائرة 2022- التونسي توفيق بودية ضمن قائمة الحكام

اعلن الاتحاد الافريقي للكرة الطائرة ان الحكمين الدوليين توفيق بودية من تونس ووائل قنديل من مصر سيمثلان التحكيم الافريقي في ادارة مقابلات بطولة العالم للكرة الطائرة ببولونيا - سلوفينا 2022



