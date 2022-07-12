بطولة العالم للكرة الطائرة 2022- التونسي توفيق بودية ضمن قائمة الحكام


Publié le Mardi 12 Juillet 2022 - 19:43قراءة: 0 د, 9 ث
      
اعلن الاتحاد الافريقي للكرة الطائرة ان الحكمين الدوليين توفيق بودية من تونس ووائل قنديل من مصر سيمثلان التحكيم الافريقي في ادارة مقابلات بطولة العالم للكرة الطائرة ببولونيا - سلوفينا 2022

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