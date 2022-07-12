ارتفاع عدد الأشخاص الذين استوفوا تلقيحهم ضد فيروس كورونا بتاريخ 11 جويلية الجاري إلى نحو 6 مليون و378 ألف شخص

ارتفع عدد الأشخاص الذين استوفوا عملية التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد، إلى غاية أمس الاثنين 11 جويلية الجاري، إلى 6 مليون و377 ألف و749 شخصا، بحسب بيان نشرته، اليوم الثلاثاء، وزارة الصحة.
وبلغ عدد الأشخاص الذين استكملوا تلقيحهم من خلال تلقيهم جرعتين ضد فيروس كورونا 4 مليون و687 ألف و546 شخصا، فيما وصل عدد الأشخاص الذين تحصلوا على جرعة واحدة من اللقاح (سواء تحصلوا على اللقاح ذو الجرعة الواحدة أو أصيبوا سابقا بفيروس كورونا) إلى 1 مليون و690 ألف و203 أشخاص.
أما بالنسبة إلى الجرعة الثالثة لتعزيز المناعة فقد أشارت وزارة الصحة إلى ارتفاع عدد الأشخاص الذين انتفعوا بها إلى 1 مليون و218 ألف و944 شخصا، بينما بلغ عدد الذين تحصلوا على الجرعة الرابعة لتعزيز المناعة 61 ألف و805 أشخاص.
وبلغ عدد الأشخاص الذين استكملوا تلقيحهم من خلال تلقيهم جرعتين ضد فيروس كورونا 4 مليون و687 ألف و546 شخصا، فيما وصل عدد الأشخاص الذين تحصلوا على جرعة واحدة من اللقاح (سواء تحصلوا على اللقاح ذو الجرعة الواحدة أو أصيبوا سابقا بفيروس كورونا) إلى 1 مليون و690 ألف و203 أشخاص.
أما بالنسبة إلى الجرعة الثالثة لتعزيز المناعة فقد أشارت وزارة الصحة إلى ارتفاع عدد الأشخاص الذين انتفعوا بها إلى 1 مليون و218 ألف و944 شخصا، بينما بلغ عدد الذين تحصلوا على الجرعة الرابعة لتعزيز المناعة 61 ألف و805 أشخاص.
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