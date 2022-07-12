ارتفاع عدد الأشخاص الذين استوفوا تلقيحهم ضد فيروس كورونا بتاريخ 11 جويلية الجاري إلى نحو 6 مليون و378 ألف شخص

ارتفع عدد الأشخاص الذين استوفوا عملية التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد، إلى غاية أمس الاثنين 11 جويلية الجاري، إلى 6 مليون و377 ألف و749 شخصا، بحسب بيان نشرته، اليوم الثلاثاء، وزارة الصحة.وبلغ عدد الأشخاص الذين استكملوا تلقيحهم من خلال تلقيهم جرعتين ضد فيروس كورونا 4 مليون و687 ألف و546 شخصا، فيما وصل عدد الأشخاص الذين تحصلوا على جرعة واحدة من اللقاح (سواء تحصلوا على اللقاح ذو الجرعة الواحدة أو أصيبوا سابقا بفيروس كورونا) إلى 1 مليون و690 ألف و203 أشخاص.أما بالنسبة إلى الجرعة الثالثة لتعزيز المناعة فقد أشارت وزارة الصحة إلى ارتفاع عدد الأشخاص الذين انتفعوا بها إلى 1 مليون و218 ألف و944 شخصا، بينما بلغ عدد الذين تحصلوا على الجرعة الرابعة لتعزيز المناعة 61 ألف و805 أشخاص.