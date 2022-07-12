الجرندي يبحث مع سفير المجر الاستعدادات لعقد قمة الفرنكوفونية والعلاقات بين البلدين

استعرض وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،عثمان الجرندي، اليوم الثلاثاء مع السفير المجري بتونس، مارتون كارولاي، الاستعدادات الجارية للدورة الثامنة عشرة لقمّة الفرنكوفونيّة التي ستنعقد بجربة يوميْ 19 و20 نوفمبر المقبل، معربا عن تطلّع تونس لمشاركة مجريّة في أشغال القمّة على أعلى مستوى.وثمن الجرندي خلال لقائه الدبلوماسي المجري الذي أدى له زيارة توديع بمناسبة انتهاء مهامّه، الدّعم المستمرّ الذي تقدّمه المجرّ لتونس في عديد المجالات، معربا عن حرص الجانب التونسي على تكثيف الزيارات الثنائيّة وتنظيم منتديات الأعمال بتونس وبودابست وعقد اللّجنة المشتركة التونسيّة المجريّة خلال السنة الحالية واستكمال إنجاز المشاريع المبرمجة في تونس والاستفادة من الإمكانيات والفرص المتاحة في كلا البلدين.وحسب بلاغ إعلامي للوزارة نوّه وزير الخارجية بالجهود التي بذلها السّفير المجري طيلة فترة عمله بتونس ومساهمته في دعم علاقات الصّداقة التونسيّة- المجريّة وإنجاح المواعيد والاستحقاقات الثنائيّة . كما تمّت الإشادة بالمستوى المتميّز للتعاون القائم بين البلدين والتطلّع إلى مزيد تعزيزه وتوسيع مجالاته ليشمل قطاعات واعدة وذات قيمة مضافة عالية.من جانبه، نوه السفير المجري بمتانة العلاقات التي تجمع البلدين الصّديقين، مؤكّدا حرص بلاده على مواصلة دعم تونس على المستويين الثنائي ومتعدّد الأطراف وصلب مؤسّسات الإتحاد الأوروبي. كما أعرب عن ثقة الجانب المجري في قدرة تونس على استكمال الانتقال الديمقراطي وتنفيذ الإصلاحات الاقتصاديّة والاجتماعيّة.