رئيسة الحكومة تشرف على موكب معايدة بمناسبة عيد الاضحى

استقبلت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان صباح اليوم الثلاثاء 12 جويلية 2022 بفضاء الندوات بقصر الحكومة بالقصبة، رؤساء الهياكل والمؤسسات والمنشآت تحت إشراف رئاسة الحكومة، وذلك للمعايدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.ونوّهت رئيسة الحكومة بهذه المناسبة بالمجهودات التي تبذلها كل الإطارات العليا في الهياكل والمؤسسات والمنشآت تحت اشراف رئاسة الحكومة، داعية الى ضرورة مضاعفة الجهود والانفتاح على المحيط الخارجي من اجل تشريك الجميع في الإصلاحات.