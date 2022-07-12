مجلس الاعمال التونسي الافريقي ينظم اول مهمة اقتصادية له الى الطوغو من 11 الى 15 سبتمبر 2022

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ينظم مجلس الاعمال التونسي الافريقي اول مهمة اقتصادية له الى الطوغو من 11 الى 15 سبتمبر 2022، وفق ما افاد به المجلس.واوضح مجلس الاعمال التونسي الافريقي ان هذه البعثة الاقتصادية تنتظم بالتعاون مع وزارة النهوض بالاستثمار ووكالة الهوض بالاستثمارات والمنطقة الحرة وغرفة التجارة والصناعة بالطوغو.وتعتبر دولة الطوغو، بالنسبة لمجلس الاعمال التونسي الافريقي، وجهة نشطة تتوفر على العديد من المزايا والفرص الكبيرة بالنسبة للمستثمرين. ويتعلق الامر خاصة بموقعها الجيواستراتيجي المتميز في غرب افريقيا، باعتباره بلد عبور بالنسبة للعديد من بلدان الجوار مثل بوركينا فاسو والنيجر ومالي.كما يتمتع الطوغو من قربه من بلدان اخرى هامة في منطقة غربي افريقيا مثل البينين ونجيريا وغانا والكوت ديفوار.ويسجل الطوغو نسبة نمو للناتج الداخلي الخام في حدود 3ر5 بالمائة وله ميناء ومطار من صنف عالمي يجعلان من البلدان همزة وصل اقليمية من الدرجة الاولى الى جانب استقرار سياسي. كما يحتل القطاع المصرفي به المركز الاول ضمن دول غرب افريقيا من حيث المقرات الاجتماعية، وفق المجلسويتعين على المؤسسات الراغبة في المشاركة في هذه المهمة الاتصال بمجلس الاعمال التونسي الافريقي، وفق المصدر ذاته