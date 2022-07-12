صادرات قطاع النسيج تواصل انتعاشتها بتطور يفوق 21 بالمائة حتى موفى ماي 2022

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واصلت صادرات قطاع النسيج والملابس في تونس انتعاشتها منذ بداية سنة 2022، مسجلة نموا خلال الاشهر الخمسة الأولى، بنسبة 86ر21 بالمائةبحساب الدينار لتصل الى 9ر3712 مليون دينار وبحساب الاورو بنسبة 26ر23 بالمائة الى ما قدره 8ر1137مليون أورو، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021، اي بنسبة تغطية تقدر ب 117 بالمائة، وفق معطيات لوزارة الصناعة والطاقة والمناجم.وتجاوزت هذه النتائج قيمة الصادرات المسجلة خلال نفس الفترة من سنة 2019 (ما قبل جائحة كورونا) بالدينار والاورو على التوالي بنسبة 76ر6 (7ر3477 مليون دينار) وبنسبة 05ر12 بالمائة ( 4ر1015 مليون اورو).وبين المصدر ذاته، ان الصادرات عرفت نموا خلال شهر ماي 2022، بحساب الدينار بنسبة 77ر38 بالمائة، لتبلغ 7ر675 مليون دينار وبحساب الأورو بنسبة 35ر42 المائة بقيمة 3ر208 مليون أورو، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021.كما سجلت قيمة صادرات "السراويل"، حتى موفى ماي 2022، نموا بحساب الدينار بنسبة 73ر28 بالمائة، الى ما قدره 5ر893 مليون دينار، وبحساب الاورو بقيمة 273 مليون أورو، مسجلة نموا بـ 2ر30 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021، وتمثل هذه الأخيرة 29 بالمائة من مجموع صادرات الملابس الجاهزة.وشهدت قيمة الصادرات نحو السوق الفرنسية والإيطالية والألمانية والبلجيكية والإسبانية والإنقليزية والبرتغالية، تطورا على التوالي بنسبة 3ر15 بالمائة و3ر28 بالمائة و3ر43 بالمائة و2ر12 بالمائة و9ر24 بالمائة و6ر40 بالمائة و8 ر44 بالمائة، مقابل تراجع الصادرات نحو السوق الهولندية بنسبة 1ر5 بالمائة.