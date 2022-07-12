الجامعة العامة للنقل تعلن عن إلغاء الإضراب بالشركة التونسية للملاحة


Publié le Mardi 12 Juillet 2022 - 17:07قراءة: 0 د, 30 ث
      
أعلنت الجامعة العامة للنقل، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، عن إلغاء الإضراب بالشركة التونسية للملاحة، الذي كان مبرمجا يومي 17 و18 جويلية الجاري، وذلك إثر التوصل إلى اتفاق مع الطرف الإداري حول جملة من المطالب خلال جلسة انعقدت، اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة النقل.


وكانت النقابات الأساسية بالشركة التونسية للملاحة، بكل أسلاكها، قد هددت بالدخول في إضراب عام عن العمل يومي 17 و18 جويلية الجاري احتجاجا على ما اعتبرته ممطالة من رئاسة الحكومة وإدارة الشركة التونسية للملاحة في تطبيق محضر اتفاق 6 و7 أفريل 2021 خاصة فيما يتعلق بكيفية احتساب الشهر الثالث عشر ومنحة الإنتاج على قاعدة الأجر الخام وتسوية وضعية المتعاقدين.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 249633



En continu...

Toutes les news...
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |
الثلاثاء 12 جويلية 2022 | 13 ذو الحجة 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:28 19:42 16:16 12:32 05:10 03:21
Babnet
32°
Babnet34°Babnet% 40:الرطــوبة
تونــسBabnet23°
6.69 كم/س
:الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
34°-2335°-2432°-2433°-2434°-25
  • Avoirs en devises
    24384,4

  • (11 juil)
  • Jours d'importation
    121
  •              1 € = 3,21640 DT        1$ =3,17304 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11 juil)   1199,2 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
   