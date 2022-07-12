الجرندي يؤدي واجب العزاء في وفاة الوزير الأول الياباني السابق

أدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، اليوم الثلاثاء، واجب العزاء في وفاة الوزير الأول الياباني السابق شينزو آبي ، وذلك بمقر إقامة سفير اليابان بتونس .ووقّع الوزير، وفق بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية، سجلّ التعازي المفتوح بمقر الإقامة ، متقدّما باسمه الخاص ونيابة عن الحكومة التونسية بالتعزية إلى شينسوكي شيميزو سفير اليابان بتونس ومن خلاله إلى عائلة الفقيد وإلى الحكومة اليابانية والشعب الياباني الصديق.وأعرب عثمان الجرندي عن تضامن تونس مع اليابان واستنكارها الشديد لعملية الاغتيال الجبانة ، معدّدا مناقب وخصال شينزو آبي ، كشخصية سياسية ذات إشعاع وتأثير دولي، ومذكّرا بمساهماته في تطوير علاقات الصداقة والتعاون مع تونس وتكريس مكانة اليابان كشريك متميز لتونس ومساند لمسيرتها التنموية.