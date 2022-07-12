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دعا رئيس حزب الأمان، لزهر بالي، الى ضرورة عدم مقاطعة الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد المنتظر إجراؤه يوم 25 جويلية الجاري والذهاب بكثافة إلى صناديق الاقتراع والتصويت عليه ب"لا" ، باعتبار أنه يمهد لولاية الشخص الواحد والمرشد الأعلى الفقيه الحاكم بأمره، وفق تقديره.وأضاف خلال ندوة صحفية عقدها، اليوم الثلاثاء، في صفاقس في إطار الحملة التفسيرية لمشروع الدستور الجديد، أن تونس اليوم في خطر باعتبارها تواجه صراعا بين كتلتين ، وهما الكتلة الداعية إلى مقاطعة الاستفتاء والتأسيس إلى سلطة موازية ، وبين الكتلة المساندة للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد لفرض سياسة الأمر الواقع.وقال في هذا الإطار " إن التصويت ب "لا " سوف يمنع مرور الدستور الجديد النزوي والاقصائي والرجعي المبشر بدولة دينية ، و الذي يراد من خلاله التأسيس إلى سياسة الشخص الواحد والأمر الواقع "كما اعتبر أن المشاركة في الاستفتاء والانخراط في مسار شرعية الصندوق سوف يقطع مع محاولات الأطراف التى أصبحت خارج السلطة ، ولكنها تريد البقاء خارج الصندوق والتأسيس لسلطة موازية، وفق تقديره.ودعا بالى الى إلغاء موعد استفتاء 25 جويلية وكل الإجراءات المصاحبة له وتركيز هيئة جديدة لصياغة دستور توافقي جديد يشرف عليها رئيس الجمهورية وتضم 12 عضوا يمثلون المنظمات الكبرى بالبلاد. إضافة إلى خبراء علم التاريخ والاجتماعية والقانون الدستوريكما اقترح إلغاء المنشور عدد 20 كبادرة حسن نية تجاه الاتحاد العام التونسي للشغل وإجراء مصالحة معه، وإلغاء قرار عزل القضاة وإحالة ملفاتهم على الهياكل القضائية المعنية واحترام القانون، وذلك للتقليص من حدة الانشقاقات والصراعات السياسية في البلاد ومن تأزم الأوضاع.