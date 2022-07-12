سوسة: رصد 4 مخالفات خلال الأسبوع الأوّل من الحملة الدعائية الخاصة بالاستفتاء على دستور جديد

أفادت المكلفة بالاعلام بالهيئة الفرعية للانتخابات بسوسة، منية لطيف، اليوم الثلاثاء، بأن عدد المخالفات التي رصدها أعوان المراقبة التابعين للهيئة بسوسة خلال كامل الأسبوع الأول من الحملة الدعائية الخاصة بالاستفتاء على دستور جديد بالدائرة الانتخابية بسوسة لم تتجاوز 4 مخالفات.وأوضحت لطيف، في تصريح لـ"وات"، أن المخالفات المرصودة في إطار الحملة تتمثّل بالخصوص في الإشهار السياسي عبر وسائط إشهارية ثابتة تدعو لموقف معيّن، وفق تأكيدها.هذا وما تزال الأنشطة الدعائية للحملة بدائرة سوسة تسير بنسق بطيء جدا حيث لم يبادر المشاركون في الحملة وللاسبوع الثاني على التوالي بتعليق المعلّقات والبيانات الدعائية المؤشر عليها في الأماكن المُخصّصة للغرض.وحدها جمعية المواطنة والتنمية البشرية والمستدامة "ممتن " واصلت امس الاثنين بعض الأنشطة الدعائية للاستفتاء حول مشروع الدستور الجديد من خلال تركيز خيمة دعائية امام بلدية حي الرياض والاتصال المباشر بالمواطنين لتفسير فصول الدستور الجديد وحث الناخبين على التصويت بـ"نعم"، وذلك بعد ان استهلت في الأسبوع الماضي أنشطتها الدعائية بكل من مساكن، وسيدي الهاني، وزاوية سوسة، والثريات، وقصيبة سوسة.