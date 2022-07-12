الملعب التونسي يستانف غدا التمارين تحت قيادة المدرب اسكندر القصري


Publié le Mardi 12 Juillet 2022 - 13:44قراءة: 0 د, 18 ث
      
اعلن الملعب التونسي ان استئناف التمارين استعدادا للموسم الكروي الجديد سيكون غدا الاربعاء بداية من الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر بمركب الهادي النيفر تحت قيادة المدرب اسكندر القصري.
وتم توجيه الدعوة ل21 لاعبا لاستئناف التمارين.

وكان فريق باردو العائد الى الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم تعاقد في اواخر شهر جوان الماضي مع المدرب اسكندر القصري الى غاية جوان 2023.



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