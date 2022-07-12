متابعة للوضع الوبائي بالجهات : الثلاثاء 12 جويلية

قابس: تسجيل 144 اصابة جديدة بفيروس "كورونا"

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الكاف: تسجيل 172 إصابة جديدة والتحذير من خطورة الأوضاع بمدينتي الكاف والسرس

أعلنت الادارة الجهوية للصحة بقابس، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 144 اصابة جديدة بفيروس "كورونا" وتتوزع الى 129 اصابة بقابس الجنوبية، و8 اصابات بقابس المدينة، واصابتين بكل من المطوية وقابس الغربية، واصابة واحدة بكل من غنوش ووذرف ومطماطة الجديدة، وذلك من مجموع 283 عيّنة تحليل.وبموجب الإصابات الجديدة المسجّلة، يبلغ العدد الجملي للمصابين بالوباء في الجهة منذ بداية الجائحة 30 ألفا و273 مصابا ومصابة تجاوز 29 ألفا و273 منهم مرحلة نقل العدوى وأصبحوا غير حاملين لأعراض سريرية، فيما تعدّ الجهة حاليا 757 حالة نشطية تتوزع الى 407 حالات بقابس الجنوبية، و150 حالة بوذرف، و75 بمارث، و54 بمطماطة الجديدة، و22 بقابس المدينة، و21 بالمطوية، و12 بالحامة، و7 حالات بقابس الغربية، و6 بمنزل الحبيب، و3 حالات بغنوش.ويبلغ عدد المرضى المقيمين حاليا بأقسام "كوفيد 19" بالجهة 10 مرضى، فيما تبلغ نسبة الاختطار الجهوي لفيروس "كورونا" في ولاية قابس 189 اصابة لكل 100 الف ساكن.سجّلت الإدارة الجهوية للصحة بالكاف، اليوم الثلاثاء، في تحيينها اليومي لتطور الوضع الوبائي لجائحة "كورونا"، 172 إصابة جديدة بعدوى الفيروس، وذلك من مجموع 324 تحليلا مخبريا لعيّنات رفعت بتاريخ 10 جويلية مع عدم تسجيل أية حال وفاة، وفق ما صرح به رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بذات الإدارة، عبد الباقي الجمني، لـ"وات".وأكد الجمني، في هذا الصدد، أنّ جلّ الإصابات خفيفة ولا تشكل خطورة على المصابين نظرا لنسبة التلاقيح المرتفعة التي أنجزت بالجهة والتي فاقت 92 بالمائة، على حد قوله، مضيفا أن 17 شخصا فقط يقيمون بتاريخ اليوم في الأقسام العادية في المستشفيات ودون تسجيل أية حالات إيواء في أقسام الانعاش.وبموجب الإصابات الجديدة، يرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" في ولاية الكاف منذ بداية انتشار الوباء إلى 27 ألفا و574 مصابا منهم 752 يخضعون حاليا إلى الحجر الصحي في حين استقر عدد الوفيات الجملية في حدود 770 وفاة.وسجلت كل من الكاف المدينة ومدينة السرس نسب إصابة مرتفعة، وفق نفس المصدر، وهو ما دفع الإدارة الجهوية للصحة بالكاف إلى دعوة أهالي المنطقتين إلى ضرورة القيام بالتلاقيح وخاصة جرعات التعزيز لفائدة كبار السنّ، واحترام البرتوكول الصحي بكل مكوّناته.