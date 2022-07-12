تمديد آجال استقبال طلبات المشاركة في النسخة الخامسة لجائزة "الشارقة للدراسات اللغويّة والمعجميّة" إلى غاية 31 جويلية 2022

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أعلن "مجمع اللغة العربيّة بالشارقة" عن تمديد فترة استقبال طلبات المشاركة في جائزة "الشارقة للدراسات اللغويّة والمعجميّة" في نسختها الخامسة إلى غاية يوم 31 جويلية 2022 .وتنقسمُ الجائزة إلى محورين: المحور الأول مُخصّصٌ للدراسات اللغوية تحت عنوان "الدراسات الأسلوبيّة وتحليل الخطاب القرآني"، أمّا المحور الثاني فهو مُخصص للدراسات المعجميّة، بعنوان "المعجم المتخصص".ووفق بلاغ صادر عن المجمع يأتي تمديد الآجال "لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من الباحثين للمشاركة في أبرز الجوائز اللّغويّة على المستوى الدّولي، والتي تستقطب كلّ عام عشرات من الأبحاث اللغويّة والمعجميّة، التي يعكف عليها الباحثون والدارسون من جميع الأقطار العربيّة وغير العربيّة".وسيتمّ الإعلان عن أسماء الفائزين يوم الأحد 18 ديسمبر2022، تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للغة العربيّة، وتُمنح الجائزة، البالغ قدرها 100 ألف دولار، لأربعة فائزين : 2 عن محور "الدراسات الأسلوبية وتحليل الخطاب القرآني"، و2 عن "محور المعجم المختص"، حيث يحصل الفائز بالمركز الأوّل عن كلا المحورين على 30 ألف دولار، فيما ينال صاحب المركز الثاني 20 ألف دولار.وتهدف هذه الجائزة "إلى تشجيع الباحثين والمهتمين لتوجيه نشاطهم الفكري والبحثي إلى الموضوعات التي تهمّ مستقبل اللغة العربية والعلوم المرتبطة بها" وفق أمين عام مجمع اللّغة العربيّة بالشارقة، الدكتور امحمّد صافي المستغانمي، الذي أوضح قائلا "رغبة منّا في إعطاء الفرصة للأكاديميين الذين فاتهم التعرف على الجائزة، نمنح اليوم مدة زمنية جديدة تمتدّ حتى نهاية جويلية الجاري، حتى يستطيع كل باحث له بحث منشور في أحد المحورين أن يشارك به".ودعا "مجمع اللغة العربيّة بالشارقة"، في البلاغ ذاته، الباحثين المعنيين إلى المبادرة بالمشاركة في الجائزة التي تأتي ضمن إطار خطته العلمية الهادفة إلى النهوض باللغة العربية، وتوسيع دائرة الاهتمام بالدراسات اللغوية والمعجمية، التي من شأنها أن تساهم في دعم المكتبات ومراكز الأبحاث العربيّة بالإصدارات والأبحاث التي تعزّز من دورها في نشر المعارف العربية، ودعم البحث والإنتاج الفكري المرتبط بها.