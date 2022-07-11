النادي البنزرتي: تنقيح عدد من فصول القانون الاساسي وجلسة عامة انتخابية يوم 24 جويلية الجاري

تم خلال الجلسة العامة الخارقة للعادة التي نظمتها اليوم الاثنين بفضاء قصر المؤتمرات بمدينة بنزرت ، الهيئة التسييرية للنادي الرياضي البنزرتي برئاسة سامي بالكاهية ، المصادقة على تنقيح 5 فصول من القانون الأساسي للجمعية, من اجل ملاءمة القانون الأساسي للنادي مع القانون الأساسي للجمعيات الرياضية و تيسير عملية الترشح لقيادة الجمعية خلال الفترة القادمة استعدادا للجلسة العامة الانتخابية التي ستعقد يوم 24 جويلية الجاري.وشملت اهم التنقيحات الفصل 24 المتعلق بالمدة النيابية لرئاسة الجمعية من خلال التقليص فيها من 4 سنوات الى سنتين ، والفصل 25 المتعلق بشروط الترشح للاعضاء الاربعة للهيئة المديرة للجمعية بمن فيهم الرئيس وذلك بإضافة شرط الحصول على شهادة الباكالوريا لرئيس الجمعية ، وإلغاء الشرط المتعلق بضرورة توفير 150 الف دينار للترشح لرئاسة النادي الذي كانت الهيئة السابقة اضافته ، وإلغاء الفصل 45 الذي يتعارض مع الفصل 44 الاصلي في القانون الأساسي وتعويضه بالفصل 45 جديد الذي يشير الى انه في حالة شغور في منصب احد الأعضاء باستثناء رئيس النادي يتولى بقية الأعضاء اقتراح عضو جديد يتم الاتفاق بشانه على ان يكون صوت رئيس الجمعية المرجح في حالة وجود خلاف لسد الشغور انيا على ان يتم الدعوة لجلسة عامة خارقة للعادة في غضون 90 يوما للمصادقة عليه وفي حالة عدم المصادقة يفقد ذلك الشخص عضويته.ومن جهة ثانية صادق منخرطو الجمعية خلال فعاليات الجلسة العامة العادية التي انتظمت مباشرة عقب الجلسة العامة الخارقة للعادة اليوم ، على التقريرين المالي والادبي لفترة رئاسة الهيئة التسييرية بين شهر نوفمبر من سنة 2021 وشهر جوان من السنة الجارية 2022 ، حيث تم الإشارة بشان التقرير المالي الى ان جملة المصاريف والمداخيل كانت في حدود 1.269مليون دينار.يشار ان فتح باب الترشح لرئاسة النادي حددت خلال الفترة المتراوحة بين 12 و18 جويلية الجاري على ان تعقد الجلسة العامة الانتخابية يوم 24 من ذات الشهر الجاري 2022 ، وستتركب اللجنة المشرفة على الجلسة العامة الانتخابية من الاساتذة هشام بن جامع وحمدة بن سعيد وبشير المنزلي.