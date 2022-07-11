وزير النقل يوصي بتركيز لجنة على كل معبر حدودي على الجهة الغربية للبلاد

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أوصى وزيرالنقل، ربيع المجيدي، الاثنين، بتركيز لجنة بكل معبر حدودي على الجهة الغربية للبلاد، وذلك في اطار الاستعداد لإعادة فتح المعابر الحدودية البرية مع الجزائر بداية من 15 جويلية 2022 معتبرا إنجاح عمليات التوافد من وإلى تونس "مسؤولية وطنية مشتركة".وستجتمع اللجنة، التي تضم كل الاطراف المتدخلة، دوريا للمتابعة ورفع التقارير يوميا وللوقوف على حسن الاستعداده لوجستيا وتنظيميا وبالتنسيق مع السلط الجهوية، وفق بلاغ صادر عن الوزارة.واكد وزير النقل خلال اللقاء، الذي جمعه بالرئيس المدير العام للديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية، بمقر الوزارة، بحضور ممثلين عن وزارات النّقل والداخلية والسياحة والتجارة وتنمية الصادرات والديوانة، ضرورة إحكام تطبيق البروتوكول الصحي، مع أخذ الاحتياطات اللازمة في ما يتعلّق بإمكانية تزايد الطلب على الاتياجات الأساسية بالنظر إلى التوافد المكثّف المنتظر على تونس.ودعا المجيدي في هذا الصدد، إلى إحكام التنسيق والتحلي بالجاهزية الكاملة واليقظة والاستباقية اللازمتين لمواجهة أي طارئ من خلال وضع خطط عمل للتدخّل العاجل، مشددا على ايلاء الاهمية اللازمة لعنصر الإرشاد وإعلام المسافرين بمختلف الإجراءات ذات الصلة بالعبور وبالجوانب الصحية وبكل ما يمكن إصداره بصفة مستجدّة، بالإضافة إلى ضرورة تعزيز السلامة المرورية من أجل موسم سياحي آمن.وعلى المستوى اللوجستي، أوصى وزير النّقل، بتوفير كافة المستلزمات ومختلف المرافق الصحية التي يحتاجها المسافر أثناء دخوله أو خروجه عبر المعبر مع الإسراع في تفادي أي إشكال قد يتعلّق بالربط بالشبكات العمومية، فضلا عن توفير كل سبل الراحة من خيم وفضاءات استراحة وبيوت صلاة ومطاعم ومشارب ومرافق متنوّعة ذات صلة بالخدمات البريدية والبنكية الموجهة للعموم وغيرها.كما ابرز المجيدي في سياق آخر، وجوب ضمان الانسيابية في عملية التوافد والعبور وتفادي الاكتظاظ والضغط في فترات الذّروة، معتبرا ان نظافة المعابر وجماليتها وتأمين المساحات المجاورة لازمة لإنجاح هذا الموسم، من خلال تعزيز الموارد البشرية للقيام بالتدخلات اللازمة في الغرض.وحثّ على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية المتعلّقة بتطوير المعابر الحدودية بما يخدم الجهات التي تتمركز فيها هذه المعابر، مع الحرص على توحيد المعايير مع الجهة المقابلة للمعبر بالتراب الجزائري.يذكر ان الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اعلن يوم 5 جويلية 2022، بالجزائر العاصمة، عن قرار مشترك اتخذه مع رئيس الدولة، قيس سعيد، يقضي بفتح الحدود البرية مع تونس أمام السيارات الخاصة والمسافرين، وذلك ابتداء من 15 جويلية الجاري