المعهد العربي لرؤساء المؤسسات ينظم حلقات نقاش لتبادل الاراء حول مختلف المسائل الاقتصادية في مشروع الدستور الجديد

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يعتزم المعهد العربي لرؤساء المؤسسات تنظيم حلقات نقاش لتبادل الاراء حول مختلف المسائل الاقتصادية في مشروع الدستور الجديد، بمقره بالعاصمة، وذلك بداية من الغد الثلاثاء 12 جويلية الى غاية 21 جويلية 2022.وتتنزل حلقات النقاش الست، في سياق صدور مشروع الدستور الجديد بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 30 جوان 2022، وفي اطار النسخة الثانية من برنامج "اقتصادنا اولا" والاهتمام بالجانب الاقتصادي.يذكر انه تم نشر أمر رئاسي عدد 607 لسنة 2022 المؤرّخ في 8 جويلية 2022 بالرائد الرسمي عدد 77 بتاريخ 8 جويلية 2022، يتعلّق بإصلاح أخطاء تسرّبت إلى مشروع الدّستور المنشور بمقتضى الأمر الرّئاسيّ عدد 578 لسنة 2022 المؤرّخ في 30 جوان 2022 المتعلّق بنشر مشروع الدّستور الجديد للجمهوريّة التّونسيّة موضوع الاستفتاء المقرّر ليوم الاثنين 25 جويلية 2022.واعتبر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، في ورقة تقديمية تلقت "وات" نسخة منها، ان النقاط التي سيتم استعراضها تعد اساسية، ويمكن ان تطرح تساؤلات من قبل القطاع الخاص، كما يمكن ان تكون محل تخوف من قبل القطاع الاقتصادي بصفة عامة في المستقبل.وستتناول حلقات النقاش بالاساس، مواضيع تهم الفصل 17 "التعايش بين القطاعين العام والخاص، الانعاكاسات؟" والفصل 18 "هل الامتيازات حكر على المشاريع التنموية العاطلين عن العامل؟" والفصل 55 "القيود على الحقوق والحريات "الاقتصادية"، الى اي حد يمكن ان تتدخل الدولة؟"ويطرح المعهد العربي لرؤساء المؤسسات من خلال ذات اللقاءات، تساؤلات من قبيل "هل سيضمن الدستور الجديد حرية العمل والمبادرة والاستثمار؟، وهل ستتم اعادة النظر في مجلة الاستثمار باعتبار ان بعض القوانين الواردة فيها لن تكون دستورية؟"، ومسائل تتصل بالفصل 15 "التهرب الضريبي جريمة ماذا سيتغير؟" وبالفصل 68 "هل سيضمن اشراف رئاسة الجمهورية على اعداد مشروع قانون المالية مبدا التشاركية والشفافية؟".