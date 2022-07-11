ملعب "حي الحبيب" بصفاقس جاهز للموسم المقبل

..





أعلنت بلدية صفاقس جاهزية ملعب حي الحبيب للموسم الرياضي الجديد بعد استكمال الأشغال الرئيسية لتهيئته باعتمادات قدرت ب600 ألف دينار تم توفيرها من طرف وزارة الشباب والرياضة في حين تكفلت البلدية بالإنجاز.وافادت البلدية في بلاغ صحفي أصدرته اليوم أن أشغال التهيئة والصيانة المنجزة شملت إعادة البساط العشبي وتعهد شبكات تصريف مياه الأمطار وتركيز أثاث بالملعب.وستتواصل أشغال التهيئة التي كانت انطلقت منذ شهر جوان 2021 خلال الأيام القادمة من خلال بعض الأشغال البسيطة المتمثلة أساسا في دهن جميع مكونات الملعب وتركيز شباك خلف المرامي "ليكون الملعب في أحسن حلة مع إنطلاق الموسم الرياضي"، بحسب ما جاء في البلاغ. ويشتمل ملعب حي الحبيب على كافة مكونات الميدان النموذجي من حجرات ملابس مجهّزة ومقاعد جديدة للاعبين الاحتياطيين ومدارج تتسع لحوالي ألف متفرج ، ويحتضن هذا الملعب مباريات وتمارين عدد من الجمعيات الرياضية وهي على التوالي الأهلي الصفاقسي بجميع أصنافه والمنتخب الجهوي وجمعية الملعب الرياضي الصفاقسي ونادي محيط قرقنة.