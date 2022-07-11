استفتاء ..هيئة الانتخابات تذكر بتحجير استعمال علم الجمهورية وبضرورة حياد الإدارة


Publié le Lundi 11 Juillet 2022 - 18:09قراءة: 0 د, 32 ث
      
ذكرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتحجير استعمال علم الجمهورية التونسية أو شعارها في المعلقات الانتخابية والمتعلقة بالاستفتاء، مؤكدة أن كل مخالفة لهذا التحجير تعرّض مرتكبها إلى خطايا مالية، وذلك عملا بمقتضيات الفصل 61 من القانون الانتخابي .


كما أكدت ، في بلاغ أصدرته اليوم الاثنين، واجب حياد الإدارة وعدم استعمال الأعوان العموميين ووسائل السلطة العمومية ومواردها في حملة الاستفتاء على مشروع الدستور تطبيقا لمقتضيات الفصول 53 و 54 و 55 من القانون الانتخابي ، مشيرة الى أن كل مخالفة لهذا التحجير تعرض مرتكبها إلى خطايا مالية.

وأفادت الهيئة بأنها دعت الهيئات الفرعية للانتخابات إلى معاينة المخالفات المسجلة خلال حملة الاستفتاء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنها.



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