رئيس الدولة يؤكد لرئيس هيئة الانتخابات ضرورة حياد كل الأطراف والانتباه إلى محاولات اختراق عمليات التسجيل


Publié le Lundi 11 Juillet 2022 - 18:01قراءة: 0 د, 42 ث
      
أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال لقائه اليوم الاثنين بقصر قرطاج، مع رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، على ضرورة حياد كل الأطراف، والانتباه إلى المحاولات المتعددة لاختراق عمليات التسجيل، والحق في تغيير مركز الاقتراع.


وذكّر سعيّد خلال اللقاء ، بأن ما حصل خلال الاستشارة الوطنية يجب ألا يتكرّر في الاستفتاء المقرّر ليوم 25 جويلية الجاري، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.

وأشار إلى أنه تم التلاعب بإمكانية تغيير مراكز الاقتراع، وتم غلق الموقع منذ أيام، مشدّدا في هذا الصدد، على ضرورة اتخاذ كل التدابير والاجراءات حتى لا يتكرّر ذلك مجدّدا، وعلى ضرورة أن يتحمل كل طرف مسؤولياته كاملة.


كما أكّد رئيس الجمهورية، على أن الأمر يتعلق بمصير دولة وبمصير شعب، ولا مجال للتسامح مع من يريدون إفشال الاستفتاء بكل الطرق لأنهم يهابون سيادة الشعب، ويهابون أن يعبّر عن رأيه بكلّ حرية.
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