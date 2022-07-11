تدشين الفضاء الثقافي الخاص "لاغورا" بجربة بمعرض فني تشكيلي

يفتح الفضاء الثقافي الخاص "لاغورا" بجربة أبوابه رسميا للعموم يوم 14 جويلية الحالي، وسيتم تدشينه يوم 13 جويلية بافتتاح معرض تشكيلي للثلاثي هالة الأمين وسيرين الواد ورشيدة عمارة.والفضاء الثقافي "لاغورا" جربة سيكون متعدد الاختصاصات الفنية، ويضم ستّ فضاءات هي "قاعة سينما" بمعدات تقنية عالية الجودة و"مقهى ثقافي" للتفكير والنقاش وتبادل الآراء و"رواق للفنون التشكيلية" و"متجر" لبيع المنتجات التقليدية التي تشتهر بها جزيرة جربة.ويضمّ "لاغورا" جربة كذلك "مساحة العمل المشتركة" وهي تُعنى بالابتكار وتطوير المشاريع، إلى جانب فضاء "لاغورا بلاي" وهو مخصص للزوار من مختلف الأعمار وسيوفر ألعابا لوحية وألعابا للأطفال وكتبا للقراءة مع برنامج أسبوعي للأنشطة الثقافية.وفي ما يتعلق بمعرض الافتتاح، فهو يحمل عنوان "1.2.3 شمس"، وفيه يعبّر الثلاثي هالة الأمين وسيرين الواد ورشيدة عمارة عن الحريات الإنسانية الكونية.