قابس: النظر في سبل معالجة النقائص العديدة المسجّلة بالمستشفى الجامعي بقابس

انعقدت، اليوم الاثنين، بمقر ولاية قابس، جلسة عمل أشرف عليها والي الجهة، مصباح كردمين، تم التأكيد خلالها على ضرورة معالجة النقائص المسجّلة بالمستشفى الجامعي بقابس بما يساعد على تقديم خدمات صحية مناسبة للمواطنين ويضع حدّا لتشكياتهم.ومن بين النقائص الموجودة بهذا المستشفى نقص طبّ الاختصاص على غرار أطباء الأشعة، والتخدير والانعاش، والأطفال، ونقص الاعوان وخاصة منهم أعوان الصيانة والحراسة.كما تم التأكيد، في هذه الجلسة، على ضرورة التسريع بانجاز كل المشاريع المعطلة والمبرمجة في هذه المؤسسة الاستشفائية وفي مقدمتها مشروع تقوية أسس واصلاح هياكل ومباني هذه المؤسسة الصحية الذي انطلقت أشغاله في بداية سنة 2013 وتوقفت منذ أكثر من سنة، وبناء وحدة المعالجة بالاشعة المبرمجة منذ سنة 2014، وتوسعة قسم الاستعجالي.وشدّد الوالي، بالمناسبة، على ضرورة وضع حدّ لظاهرة التغيّب عن العمل التي لاحظها خلال زيارته للمستشفى في يوم عيد الاضحى، مطّلعا على الاجراءات التي تم اتخاذها بشأن الأعوان المتغيّبين.