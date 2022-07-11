جوائز الكاف 2022 -حنبعل المجبري وعلي معلول ضمن المرشحين لجائزتي افضل عنصر واعد وافضل لاعب داخل القارة


Publié le Lundi 11 Juillet 2022 - 13:27قراءة: 1 د, 29 ث
      
كشفت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف) اليوم الاثنين عن القوائم النهائية للمرشحين لجوائز الأفضل في القارة لعام 2022 التي ضمت في مسابقة افضل لاعب واعد التونسي حنبعل المجبري (مانشستر يونايتد الانقليزي) والبوركيني دانغو واتارا (لوريون الفرنسي) والايفواري كريم كوناتي (سالزبورغ النمساوي) والغاني كمال الدين سليمان (رين الفرنسي) والسنغالي باب مطر سار (متز الفرنسي).
وضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب داخل القارة عشرة لاعبين من بينهم التونسي علي معلول (الاهلي المصري).

اما القائمة الخاصة بجائزة افضل لاعب افريقي، فقد تالفت من السينغالي ساديو ماني المحترف حديثا ببايرن ميونيخ الألماني والمصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنقليزي ورياض محرز مهاجم مانشستر سيتي الانقليزي والكاميرونيين كارل توكو إكامبي (أولمبيك ليون) وفنسنت أبو بكر (النصر السعودي) والإيفواري سيباستيان هالر (أياكس) والغيني نابي كيتا (ليفربول) والسينيغاليين إدوارد ميندي (تشيلسي) وكاليدو كوليبالي (نابولي).

ولجائزة أفضل مدرب في إفريقيا، تم ترشيح مدرب الوداد البيضاوي وليد الركراكي وأليو سيسي مدرب منتخب السينغال والمدرب السابق للمنتخب المصري البرتغالي كارلوس كيروش والمدرب السابق للنادي الأهلي المصري بيتسو موسيماني من جنوب إفريقيا والبلجيكي توم سينتفيت مدرب منتخب غامبيا.


وفي جائزة أفضل منتخب، تتنافس السنغال بطلة افريقيا 2022 مع منتخبات مصر والمغرب وبوركينا فاسو والكاميرون.
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ويُنافس على جائزة أفضل نادي إفريقي الوداد البيضاوي ونهضة بركان المغربيين والأهلي المصري وبيترو أتليتيكو الأنغولي وأورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي.
وسيقام حفل الأفضل لهذا العام في المغرب يوم 21 جويلية على هامش كأس الأمم الإفريقية للسيدات "المغرب 2022" والتي تنظم حاليا وتستمر حتى 23 من الشهر الجاري.

وسيتم تحديد الفائزين من خلال أصوات قادة ومدربي الاتحادات الأعضاء ومجموعة الدراسة الفنية التابعة للكاف والصحفيين المختارين وأساطير كرة القدم الإفريقية، علما أن الفترة المأخوذة في الاعتبار هي من سبتمبر 2021 إلى جوان 2022.
وأقيمت اخر نسخة من المسابقة في مصر سنة 2019 حيث وقع الاختيار على المهاجم السنغالي ساديو ماني كأفضل لاعب في القارة قبل أن تختفي المسابقة في السنتين المتتاليتين بسبب تفشي جائحة " كورونا ".

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