بن عروس: الجهة تتراجع الى المرتبة التاسعة على المستوى الوطني في نتائج الباكالوريا

بلغت النسبة العامة للنجاح في امتحان الباكالوريا بولاية بن عروس في الدورتين (الرئيسية والمراقبة)، 67.59 بالمائة للمعاهد العمومية و15 بالمائة بالنسبة للمعاهد الخاصة لتحتل ولاية بن عروس بهذه الإحصائيات المرتبة التاسعة على المستوى الوطني.وتراجعت ولاية بن عروس في الترتيب الوطني للنتائج حيث جاءت هذه السنة في المرتبة التاسعة وطنيا متأخرة بمرتبة عن السنة الماضية ومرتبتين عن السنة التي سبقتها والتي حصدت فيها جائزتين على مستوى أحسن المعدلات في شعبتين من شعب الباكالوريا.وتقدّم لاجتياز امتحان الباكالوريا بالجهة لهذه السنة 8983 مترشّحا يتوزّعون على 7103 مترشحين من المعاهد العمومية، و1359 مترشحا من المعاهد الخاصة، إضافة إلى 521 مترشحا بصفة فردية نجح منهم 4710 من المعاهد العمومية، و186 من المعاهد الخاصة، و12 مترشحا بشكل فردي.وكانت الصدارة على مستوى المعاهد العمومية في الدورتين للمعهد النموذجي بحمام الانف بنسبة نجاح بلغت 100بالمائة، يليه معهد المروج 6 بنسبة نجاح بلغت62.19 بالمائة.