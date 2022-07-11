بن عروس: الجهة تتراجع الى المرتبة التاسعة على المستوى الوطني في نتائج الباكالوريا


Publié le Lundi 11 Juillet 2022 - 14:56قراءة: 0 د, 42 ث
      
بلغت النسبة العامة للنجاح في امتحان الباكالوريا بولاية بن عروس في الدورتين (الرئيسية والمراقبة)، 67.59 بالمائة للمعاهد العمومية و15 بالمائة بالنسبة للمعاهد الخاصة لتحتل ولاية بن عروس بهذه الإحصائيات المرتبة التاسعة على المستوى الوطني.
وتراجعت ولاية بن عروس في الترتيب الوطني للنتائج حيث جاءت هذه السنة في المرتبة التاسعة وطنيا متأخرة بمرتبة عن السنة الماضية ومرتبتين عن السنة التي سبقتها والتي حصدت فيها جائزتين على مستوى أحسن المعدلات في شعبتين من شعب الباكالوريا.


وتقدّم لاجتياز امتحان الباكالوريا بالجهة لهذه السنة 8983 مترشّحا يتوزّعون على 7103 مترشحين من المعاهد العمومية، و1359 مترشحا من المعاهد الخاصة، إضافة إلى 521 مترشحا بصفة فردية نجح منهم 4710 من المعاهد العمومية، و186 من المعاهد الخاصة، و12 مترشحا بشكل فردي.
وكانت الصدارة على مستوى المعاهد العمومية في الدورتين للمعهد النموذجي بحمام الانف بنسبة نجاح بلغت 100بالمائة، يليه معهد المروج 6 بنسبة نجاح بلغت62.19 بالمائة.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 249578



En continu...

Toutes les news...
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |
الاثنين 11 جويلية 2022 | 12 ذو الحجة 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:29 19:42 16:16 12:32 05:09 03:20
Babnet
31°
Babnet31°Babnet% 42:الرطــوبة
تونــسBabnet23°
5.14 كم/س
:الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
30°-2336°-2333°-2531°-2433°-23
  • Avoirs en devises
    24441,4

  • (8 juil)
  • Jours d'importation
    121
  •              1 € = 3,21457 DT        1$ =3,15768 DT
  • Solde Compte du Trésor   (8 juil)   1269,7 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
   