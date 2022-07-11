صفاقس: إعادة توزيع مراكز التلاقيح تماشيا مع تطوّر الوضع الصحي والانتشار الجديد لوباء "كورونا" (المدير الجهوي للصحة)

..





تنكبّ الجهة الصحية بصفاقس على "إعادة توزيع مراكز التلاقيح ضد فيروس "كورونا" نحو أكثر فاعلية وتماشيا مع تطور الوضع الصحي والانتشار الجديد للوباء"، وفق ما صرّح به المدير الجهوي للصحة، الدكتور حاتم الشريف، اليوم الاثنين، في تصر يح لـ"وات".وقال الشريف إن جلسة عمل تنعقد اليوم لهذا الغرض بمقر الإدارة الجهوية للصحة بحضور الإطارات الطبية للصحة الوقائية حيث سيتم النظر في عملية إعادة التوزيع خاصة بالنسبة لمراكز صفاقس الكبرى، وتوظيف الموارد البشرية بحسب الحاجيات الصحية، مشيرا إلى أن المراكز التي تتوفر عليها الجهة لم تغلق أبوابها وستتم المحافظة على مراكز التلقيح بالمعتمديات.وأوضح المدير الجهوي أن الخطة الصحية المتبعة هي خطة ديناميكية ومرنة تتغير كل يوم بحسب تطور الوضع الوبائي المتعلق بانتشار وباء "كورونا" الذي أكد أنه "تحت السيطرة من حيث المتابعة وقدرة المؤسسات الاستشفائية على الإحاطة بالمصابين وتوفر التلاقيح والتحاليل بالقدر الكافي".واعتبر أن الموجة الجديدة من الوباء تتميز بمحدودية الخطورة بالنسبة للناس العاديين باستثناء الحاملين لأمراض مزمنة وأصحاب الوضعيات الصحية الصعبة، مبينا أهمية أخذ جرعات التلقيح اللازمة خاصة بالنسبة للمسنّين وأصحاب الأمراض المزمنة.ودعا حاتم الشريف، في المقابل، المواطنين إلى توخي الحيطة والالتزام بقواعد البروتوكول الصحي من تباعد جسدي وارتداء للكمامة، وتهوية الأماكن المغلقة وغيرها من السلوكيات الجيدة.يذكر أن جهة صفاقس عرفت في الفترة الأخيرة انتشارا لافتا لفيروس "كورونا" حيث تقدر نسبة إيجابية التحاليل فيها حاليا بين 40 إلى 60 بالمائة.وقد أحصت الجهة في الـ24 ساعة الماضية، بحسب ما نشرته الإدارة الجهوية للصحة على صفحتها بتاريخ اليوم، 110 إصابات جديدة على مجموع 244 تحليلا منجزا أي بنسبة إيجابية تقدر بـ45 بالمائة كما سجلت حالة وفاة جديدة لمصاب بالوباء.ويقيم حاليا بقسم "كوفيد 19" 34 مصابا وبأقسام العناية المركزة 8 مصابين وبالمصحات الخاصة 5 مصابين.