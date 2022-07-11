عضو باللجنة العلمية يدعو إلى الإقبال على تلقي الجرعات التعزيزية توقيا من الاعراض الخطيرة لفيروس كورونا

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دعا عضو اللجنة العلمية لمجابهة "كورونا" رياض دغفوس، الإثنين، المواطنين إلى الإقبال على التلقيح بالجرعات التعزيزية ضد كوفيد-19 للتوقي من الاعراض الخطيرة التي قد تنجم عن الإصابة بالفيروس، ولتجنب الإقامة في وحدات الإنعاش.وأكد دغفوس في تصريح لـ(وات)، أن التلقيح ضد كورونا أثبت نجاعته في فترات سابقة في تونس، إذ ساهم في تخفيض عدد الحالات الخطيرة، وفي تراجع عدد الوفيات، مبرزا أن أغلب الحالات الخطيرة المقيمة حاليا في المستشفيات تعود إلى سببين رئيسيين هما إما عدم استكمال عملية التلقيح أو عدم تلقي الجرعات التعزيزية.وأكد عضو اللجنة العلمية أن الوضع الوبائي تحت السيطرة في تونس، داعيا المواطنين إلى الحذر وإلى الإلتزام بوسائل الوقاية، ولبس الكمامة في الفضاءات المغلقة والعامة، وتهوئة الفضاءات.وكان رئيس اللجنة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد-19، الهاشمي الوزير، قد أفاد في تصريح سابق لـ(وات) بأن تونس تشهد، منذ منتصف شهر جوان، بوادر موجة سادسة تزامنت مع ظهور متغيرات جديدة للمتحور"أوميكرون" BA4 وBA5 .وأشار الهاشمي الوزير إلى تسجيل ارتفاع في مؤشرات الوضع الوبائي، من بينها تزايد عدد الإصابات بالفيروس، ولكن دون تسجيل حالات خطيرة في المستشفيات والمصحات، مرجحا عدم تأثير هذه الموجة على المنظومة الصحية أو إنهاكها.ويشار إلى أن اللجنة العلمية لمجابهة "كورونا" تعقد يوم غد الثلاثاء اجتماعا دوريا لتقييم الوضع الوبائي على ضوء ارتفاع عدد الإصابات على المستوى الوطني.