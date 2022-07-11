الكاف: تسجيل 143 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وعدم تسجيل حالات إيواء بأقسام الإنعاش

سجلت الإدارة الجهوية للصحة بالكاف، اليوم الاثنين، في اخر تحيين لها لتطور الوضع الولاية المتصل بانتشار جائحة كورونا 143اصابة جديدة بعدوى الفيروس، وذلك بعد الكشف عن نتاىج التحاليل المخبرية لـ 217 عينة تحليل، أي بنسبة 65.89 بالمائة، وفق ما ذكره رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بذات الإدارة عبد الباقي الجمني.وأكد الجمني، في تصريح لـ"وات"، أنه رغم ارتفاع عدد الاصابات المسجلة في الجهة خلال الأيام الأخيرة، إلا أنها لم تسفر عن موجة من الإقامات بالمستشفيات حيث لا يقيم بالمؤسسات الاستشفائية بالجهة سوى 10 حالات كلها في الأقسام العادية، وفق تعبيره.وبموجب الإصابات الجديدة، يرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد في ولاية الكاف منذ بداية انتشار الوباء، إلى 27240 حالة وذلك بعد إجراء 74083 تحليلا مخبريا.هذا وتذكّر الإدارة الجهوية للصحة بالكاف باستمرار المواطنين بضرورة القيام بالتلاقيح أو استكمالها، بهدف كسر حلقة العدوى بالفيروس التاجي في ظلّ انتشار الوباء في البلاد.