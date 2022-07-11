كاس افريقيا للامم للسيدات - المنتخب التونسي يصطدم بنظيره الجنوب افريقي في الدور ربع النهائي


Publié le Lundi 11 Juillet 2022 - 08:18قراءة: 0 د, 25 ث
      
يواجه المنتخب التونسي لكرة القدم للسيدات نظيره الجنوب افريقي يوم الخميس القادم بداية من الساعة التاسعة ليلا بملعب مولاي الحسن بالعاصمة المغربية الرباط في اطار الدور ربع النهائي لكاس افريقيا للامم.


وكان المنتخب التونسي انهى الدور الاول في المركز الثالث للمجموعة الثانية برصيد 3 نقاط من انتصار على توغو 4-1 وخسارتين امام زامبيا صفر-1 والكاميرون صفر-2 بينما تحصل منتخب جنوب افريقيا على صدارة المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة (9 نقاط) من ثلاثة انتصارات متتالية امام كل من نيجيريا 2-1 وبوروندي 3-1 وبوتسوانا 1-صفر.

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