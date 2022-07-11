أنس جابر تتراجع الى المركز الخامس في التصنيف العالمي لرابطة محترفات التنس

تراجعت اللاعبة التونسية أنس جابر الى المركز الخامس في التصنيف العالمي لرابطة محترفات التنس الصادر اليوم الاثنين برصيد 4010 نقطة رغم بلوغها نهائي بطولة ويمبلدون ثالث البطولات الأربع الكبرى.
ويعود تراجع أنس جابر في الترتيب العالمي الى تجريد بطولة ويمبلدون البريطانية من نقاط التصنيف جراء قرار حظر الجهات المنظمة لمشاركة لاعبين ولاعبات من روسيا وبيلاروسيا في نسخة 2022 بسبب الحرب الأوكرانية.
وكانت انس جابر حققت انجازا تاريخيا بعد ان اصبحت اول لاعبة افريقية وعربية تبلغ نهائي احدى البطولات الاربع الكبرى (غراند سلام).
وفي ما يلي ترتيب اللاعبات العشرة الأوائل:
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1 - البولونية ايغا شفايتيك 8336 نقطة
2 - الاستونية آنيت كونتافيت 4326
3 - اليونانية ماريا ساخاري 4190
4 - الاسبانية باولا بادوزا 4030
5 - التونسية أنس جابر 4010
6 - البيلاروسية آريانا سابالينكا 3267
7 - الأمريكية دانيل كولينز 3131
8 - الأمريكية جيسيكا بيغولا 3087
9 - الاسبانية غاربيني موغروزا 2886
10- البريطانية ايما رادوكانو 2717
ويعود تراجع أنس جابر في الترتيب العالمي الى تجريد بطولة ويمبلدون البريطانية من نقاط التصنيف جراء قرار حظر الجهات المنظمة لمشاركة لاعبين ولاعبات من روسيا وبيلاروسيا في نسخة 2022 بسبب الحرب الأوكرانية.
وكانت انس جابر حققت انجازا تاريخيا بعد ان اصبحت اول لاعبة افريقية وعربية تبلغ نهائي احدى البطولات الاربع الكبرى (غراند سلام).
وفي ما يلي ترتيب اللاعبات العشرة الأوائل:
1 - البولونية ايغا شفايتيك 8336 نقطة
2 - الاستونية آنيت كونتافيت 4326
3 - اليونانية ماريا ساخاري 4190
4 - الاسبانية باولا بادوزا 4030
5 - التونسية أنس جابر 4010
6 - البيلاروسية آريانا سابالينكا 3267
7 - الأمريكية دانيل كولينز 3131
8 - الأمريكية جيسيكا بيغولا 3087
9 - الاسبانية غاربيني موغروزا 2886
10- البريطانية ايما رادوكانو 2717
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