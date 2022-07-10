وزارة الداخلية تدعو مرتادي شواطئ العاصمة وبنزرت وطبرقة إلى عدم المجازفة والتقيد بالعلامات التحذيرية


Publié le Dimanche 10 Juillet 2022 - 18:03قراءة: 0 د, 27 ث
      
دعت وزارة الداخلية، مرتادي الشواطئ خاصة بالسواحل الشرقية لتونس العاصمة وسواحل بنزرت وطبرقة، إلى عدم المجازفة والتقيّد بالعلامات التحذيرية، والسباحة في شواطئ محروسة بسبّاحين منقذين.


وأرجعت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الأحد، هذا التحذير إلى سوء الأحوال الجويّة بأغلب الشواطئ التونسيّة، حاثة مرتاديها الى الاتصال عند الاقتضاء بأقرب وحدة أمنيّة أو الحماية المدنيّة المنتصبة بالمكان.

وأضافت أنه يمكن الاتصال بإدارة عمليّات الحرس الوطني على الأرقام التالية: 71960660 / 71460060

أو الاتصال جهويا بأقاليم ومناطق الحرس الوطني: 193 أو 194
أو الاتصال بالأمن الوطني: 197
..


أو بالحماية المدنية: 198

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 249550



En continu...

Toutes les news...
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |
الأحد 10 جويلية 2022 | 11 ذو الحجة 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:29 19:42 16:16 12:32 05:09 03:19
Babnet
28°
Babnet31°Babnet% 54:الرطــوبة
تونــسBabnet23°
5.14 كم/س
:الــرياح
Babnet
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
31°-2332°-2336°-2434°-2632°-25
  • Avoirs en devises
    1269,7

  • (8 juil)
  • Jours d'importation
    121
  •              1 € = 3,21457 DT        1$ =3,15768 DT
  • Solde Compte du Trésor   (8 juil)   1269,7 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
   