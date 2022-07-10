وزارة الداخلية تدعو مرتادي شواطئ العاصمة وبنزرت وطبرقة إلى عدم المجازفة والتقيد بالعلامات التحذيرية

..





دعت وزارة الداخلية، مرتادي الشواطئ خاصة بالسواحل الشرقية لتونس العاصمة وسواحل بنزرت وطبرقة، إلى عدم المجازفة والتقيّد بالعلامات التحذيرية، والسباحة في شواطئ محروسة بسبّاحين منقذين.وأرجعت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الأحد، هذا التحذير إلى سوء الأحوال الجويّة بأغلب الشواطئ التونسيّة، حاثة مرتاديها الى الاتصال عند الاقتضاء بأقرب وحدة أمنيّة أو الحماية المدنيّة المنتصبة بالمكان.وأضافت أنه يمكن الاتصال بإدارة عمليّات الحرس الوطني على الأرقام التالية: 71960660 / 71460060أو الاتصال جهويا بأقاليم ومناطق الحرس الوطني: 193 أو 194أو الاتصال بالأمن الوطني: 197أو بالحماية المدنية: 198