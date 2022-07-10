رونالدو يتفوق على ميسي في ترتيب النجوم الاكثر تسجيلا للأهداف في القرن ال21


Publié le Dimanche 10 Juillet 2022 - 16:21قراءة: 0 د, 43 ث
      
يتصدر النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد الإنقليزي, قائمة أكثر النجوم تسجيلا للأهداف خلال القرن الحالي الـ 21, متفوقا على غريمه التقليدي والتاريخي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.


ويتواصل الصراع بين الثنائي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد والأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي, في قائمة الأكثر تسجيلا للأهداف خلال القرن الحالي الـ 21.
وسجل النجم البرتغالى رونالدو خلال القرن الحالي, 815 هدفا, متفوقا بفارق كبير عن أقرب منافسيه سجل الأرجنتيني برصيد 769 هدفا.
وجاءت قائمة اللاعبين الأكثر تسجيلا في القرن الحالي, على الشكل التالي :


1- كريستيانو رونالدو 815 هدفا
..


2- ليونيل ميسي 769 هدفا
3- روبرت ليفاندوفسكي 601 هدف
4- زلاتان إبراهيموفيتش 572 هدفا
5- لويس سواريز 521 هدفا
6- دافيد فيا 438 هدفا
7-إدينسون كافانى 430 هدفا
8- سيرجيو أجويرو 429 هدفا
9-كريم بنزيما 426 هدفا
10-صامويل إيتو 424 هدفا


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