البطولة الانقليزية تتصدر ترتيب البطولات العالمية من حيث القيمة التسويقية

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وكشفت تقارير اعلامية مختصة في رصد الإحصائيات, أن القيمة التسويقية للبطولة الإنقليزية وصل إلى 9.1 مليار يورو, كأغلى بطولة في العالم, بفارق كبير عن البطولة الإسبانية الوصيفة بقيمة 4.8 مليار يورو.وأحتلت البطولات الخمس الكبرى "بيغ 5"، أول 5 مراكز في قائمة أغلى بطولات العالم, فيما تواجدت بطولة البرازيل من قارة أمريكا الجنوبية في المركز السادس, بجانب البطولة الأمريكية من قارة أمريكا الشمالية في المركز الثامن.-- البطولة الإنقليزية 9.1 مليار يورو-- البطولة الإسبانية 4.8 مليار يورو-- البطولة الإيطالية 4.5 مليار يورو-- البطولة الألمانية 4.2 مليار يورو-- البطولة الفرنسية 3.4 مليار يورو-- البطولة البرازيلية 1.3 مليار يورو-- البطولة البرتغالية 1.1 مليار يورو-- البطولة الأمريكية 1.1 مليار يورو-- البطولة التركية 855 مليون يورو-- البطولة الهولندية 833 مليار يورو