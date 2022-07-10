البطولة الانقليزية تتصدر ترتيب البطولات العالمية من حيث القيمة التسويقية


Publié le Dimanche 10 Juillet 2022 - 15:16قراءة: 0 د, 48 ث
      
تصدرت البطولة الإنقليزية الممتازة "البريميرليغ", قائمة أغلى بطولات كرة القدم في العالم من حيث القيمة التسويقية, متفوقة بفارق كبير عن أقرب منافسيها, البطولة الإسبانية "الليغا".


وكشفت تقارير اعلامية مختصة في رصد الإحصائيات, أن القيمة التسويقية للبطولة الإنقليزية وصل إلى 9.1 مليار يورو, كأغلى بطولة في العالم, بفارق كبير عن البطولة الإسبانية الوصيفة بقيمة 4.8 مليار يورو.

وأحتلت البطولات الخمس الكبرى "بيغ 5"، أول 5 مراكز في قائمة أغلى بطولات العالم, فيما تواجدت بطولة البرازيل من قارة أمريكا الجنوبية في المركز السادس, بجانب البطولة الأمريكية من قارة أمريكا الشمالية في المركز الثامن.


وجاء ترتيب أغلى البطولات في العالم على النحو التالي:
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-- البطولة الإنقليزية 9.1 مليار يورو
-- البطولة الإسبانية 4.8 مليار يورو
-- البطولة الإيطالية 4.5 مليار يورو
-- البطولة الألمانية 4.2 مليار يورو
-- البطولة الفرنسية 3.4 مليار يورو
-- البطولة البرازيلية 1.3 مليار يورو
-- البطولة البرتغالية 1.1 مليار يورو
-- البطولة الأمريكية 1.1 مليار يورو
-- البطولة التركية 855 مليون يورو
-- البطولة الهولندية 833 مليار يورو

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