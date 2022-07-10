بداية من الغد فتح خمس مراكز تلقيح بمنوبة ، خلال كامل فترة التوقيت الاداري

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قررت الإدارة الجهوية للصحة بمنوبة، تدعيم عمل مراكز التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد، ابتداء من غد الاثنين ، من الثامنة صباحا إلى الثانية والنصف، بعد الظهر، وعلى مدى ستة ايام اسبوعيا، بخمس مراكز قارة بمنوبة ودوار هيشر والمرناقية ووادي الليل وطبربة ،وفق تصريح المديرة الجهوية للصحة ايمان الحباسي اليوم الاحد لصحفية مكتب وات بمنوبة.وفيما واصل المركز الجهوي للتلقيح بمركز الطب المدرسي والجامعي ، نشاطه منذ انطلاق عمليات التلقيح ، مقدما خدمات كبيرة في الاطار شملت مواطنين من ولايات مجاورة ، فقد تقرر دعم عملية التلقيح بفتح مركز الصحة الاساسية بدوار هيشر، فضلا عن المركز الوسيط بوادي الليل، ومركز الصحة الاساسبة بطبربة المدينة الذي سيكون مفتوحا على ذمة مواطني معتمديات طبربة والجديدة والبطان.هذا اضافة الى المركز الوسيط بالمرناقية الذي سيكون مفتوحا على ذمة اهالي المعتمدية ، وكذلك معتمدية برج العامري، طيلة ستة ايام مع توفير لقاح فايزر، وفق تاكيد نفس المصدر .واكدت في ذات السياق ، ان الادارة الجهوية واصلت توفير خدمات التقصي عن الفيروس ، عبر الاختبارات السريعة بمختلف مراكز الصحة الاساسية بالجهة، كما ماهو معمول به بتامين من اعوان الصحة التابعين لمختلف الدوائر الصحية بالجهة .اذ بلغ عدد الحالات الحاملة للفيروس بالجهة الى حدود الجمعة ،791 حالة ، مع عدم تسجيل اية حالة ايواء بوحدات الكوفيد، وبلوغ حالات الوفاة 1200 حالة، بعد استقرار العدد منذ افريل المنقضي في عدد 1190 حالة، وفق معطيات متابعة الوضع الصحي اليومي الجهوي .ودعت المديرة الجهوية بالمناسبة المواطنين ،الى الاقبال على التلقيح، الذي يعد الوسيلة الوحيدة للحماية من خطورة العدوى وعلى تعزيز جرعات المناعة ، حاثة على الالتزام بإجراءات الوقاية، ومنها ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي ، والالتزام بالبروتوكولات الصحية ، على غرار ما تم العمل بها في الفترة المنقضية.يشار إلى أن ولاية منوبة شهدت إلى حدود صبيحة اليوم الاحد ، تطعيم 280,031منتفعا، منهم 243,123 مواطنا، أتموا عملية التلقيح بحصولهم على جرعتين، وذلك من جملة 303,062 مسجلا بمنظومة التلاقيح وفق معطيات بوابة التلقيح التابعة لوزارة الصحة.