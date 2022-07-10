كأس إفريقيا للأمم للسيدات (المغرب 2022): المنتخب التونسي ينهزم امام نظيره الكاميروني ( 2-0) و يتاهل الى ربع النهائي


Publié le Dimanche 10 Juillet 2022 - 10:04قراءة: 0 د, 47 ث
      
تأهل المنتخب التونسي للسيدات لكرة القدم الى ربع نهائي كأس أمم أفريقيا "المغرب 2022"، بالرغم من هزيمته أمام نظيره الكاميروني بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما مساء امس السبت على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس في الدار البيضاء في اطار الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية.


وافتتح المنتخب الكاميروني حصة التسجيل مبكرا في حدود الدقيقة الثالثة من زمن المباراة عبر اللاعبة ميكاييلا أبام، قبل أن تضاعف أجارا نغوت النتيجة ، بهدف ثان، في الدقيقة 90.
وبهذه النتيجة ضمن منتخب تونس العبور إلى دور الربع ، بعد أن احتل المركز الثالث بالأفضلية، برصيد ثلاث نقاط من فوز وهزيمتين، في ظل إقصاء منتخبي بوركينافاسو وأوغندا ضمن المجموعة الأولى.


وانتزع المنتخب الكاميروني بطاقة التأهل محققا وصافة المجموعة الثانية، برصيد 5 نقاط، في حين تصدرت سيدات زامبيا المنافسة في هذه المجموعة بـ7 نقاط، فيما أقصيت سيدات الطوغو بعد هزيمة يوم السبت أمام زامبيا (1-4) .
وسيتعرف المنتخب التونسي عن منافسه في لقاء ربع النهائي في وقت لاحق من مساء اليوم.

Commentaires


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Kerker  (France)  |Dimanche 10 Juillet 2022 à 12h 33m |           
J’ai vu le match et je trouve que les tunisiennes manquent de mise en condition physique et elles peuvent s’améliorer dans le temps. Certaines joueuses ont dans leurs pieds des qualités supérieures à celles africaines. Cependant la tactique du jeu est mauvaisement choisie. Elle ne tient pas compte des capacités des joueuses sélectionnées. On navigue avec les moyens du bord. La joueuse Hamdi rentrée en deuxième mi-temps a une pointe de vitesse
d’accélération fulgurante et elle peut faire du mal à l’adversaire Elle n’est pas bien exploitée dans ce cadre. ….. Normalement nos joueuses doivent faire pression sur les porteuses du ballon adverses ; elles doivent se positionner pour offrir 3 possibilités pour notre porteuse de ballon. Autres choses, il faut apprendre à nos joueuses à réussir des tirs ajustés de loin. Bonne chance.



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