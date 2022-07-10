كأس إفريقيا للأمم للسيدات (المغرب 2022): المنتخب التونسي ينهزم امام نظيره الكاميروني ( 2-0) و يتاهل الى ربع النهائي

تأهل المنتخب التونسي للسيدات لكرة القدم الى ربع نهائي كأس أمم أفريقيا "المغرب 2022"، بالرغم من هزيمته أمام نظيره الكاميروني بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما مساء امس السبت على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس في الدار البيضاء في اطار الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية.وافتتح المنتخب الكاميروني حصة التسجيل مبكرا في حدود الدقيقة الثالثة من زمن المباراة عبر اللاعبة ميكاييلا أبام، قبل أن تضاعف أجارا نغوت النتيجة ، بهدف ثان، في الدقيقة 90.وبهذه النتيجة ضمن منتخب تونس العبور إلى دور الربع ، بعد أن احتل المركز الثالث بالأفضلية، برصيد ثلاث نقاط من فوز وهزيمتين، في ظل إقصاء منتخبي بوركينافاسو وأوغندا ضمن المجموعة الأولى.وانتزع المنتخب الكاميروني بطاقة التأهل محققا وصافة المجموعة الثانية، برصيد 5 نقاط، في حين تصدرت سيدات زامبيا المنافسة في هذه المجموعة بـ7 نقاط، فيما أقصيت سيدات الطوغو بعد هزيمة يوم السبت أمام زامبيا (1-4) .وسيتعرف المنتخب التونسي عن منافسه في لقاء ربع النهائي في وقت لاحق من مساء اليوم.