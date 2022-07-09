بنزرت:وزيرة المراة والاسرة والطفولة وكبار السن تؤدي زيارة الى مؤسسة رعاية كبار السن بمنزل بورقيبة


Publié le Samedi 09 Juillet 2022 - 11:04قراءة: 0 د, 49 ث
      
أدت اليوم وزيرة المراة والاسرة والطفولة وكبار السن امال بالحاج موسى ، رفقة والي بنزرت سمير عبد اللاوي ،زيارة إلى مؤسسة رعاية المسنين بمنزل بورقيبة ،شاركت خلالها ،كافة المقيمين بالمركز اجواء فرحة العيد واطلعت بالمناسبة على الخدمات المقدمة للجميع من قبل الاطار والاعوان المشرفين والمكلفين من قبل مصالح الدولة بالعناية بجميع نزلاء المؤسسة .


واكدت الوزيرة في تصريح اعلامي الحرص على الاهتمام بكل مكفولي الدولة من جميع الفئات والشرائح ومنهم كبار السن ،معربة عن "شكرها لكل القائمين والساهرين على مركز رعاية المسنين بمنزل لما يبذلونه من جهد يومي ،ومتواصل في سبيل رعاية المقيمين بالمؤسسة"..
يشار الى ان مؤسسة رعاية المسنين بمنزل بورقيبة استأنفت نشاطها منذ 4 جوان 2018، وهي من المؤسسات المختصة والنموذجية في مجالها وطنيا وتضم 78 سريرا، وتم إنجازها بتكاليف قدرت بأكثر من 7 ملايين دينار وتخصص لها الوزارة تمويلا عموميا سنويا لتأمين تسييرها، وهي تضم وحدة للرجال تأوي 25 شخصا، ووحدة للنساء تأوي 9 أشخاص، كما تتوفر على مختلف المرافق على غرار فضاءات الرعاية الصحية والنفسية والإعاشة والترفيه وغيرها من الفضاءات.


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