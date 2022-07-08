القيروان  : نسق بطيء لحملة الاستفتاء في اسبوعها الاول

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شهدت حملة الاستفتاء في ولاية القيروان نسقا بطيئا منذ انطلاقها منذ نحو اسبوع واقتصرت الى حد الان على عدد محدود منعمليات الاتصال المباشر بالناخبين وتوزيع مطويات للتحسيس بحملة الاستفتاء.ولم تتلق الهيئة الفرعية للانتخابات بالجهة الى حد اليوم الجمعة تصريحات بتنظيم انشطة انتخابية او اجتماعات او غيرها بالجهة، وفق عضو الهيئة رضوان الفطناسي الذي افاد في تصريح لــ(وات) ان الهيئة تنكبّ حاليا على انتداب اكثر من 4500 عون لمكاتب الاقتراع سيتوزعون على اكثر من 600 مكتب اقتراع ب313 مركز اقتراع بالدائرة الانتخابية القيروان.واضاف انه تم انتداب 17 مكوّنا و58 عون مراقبة للحملة الانتخابية كما تمّ تركيز شبّاك موحّد للاستفتاء بقاعة بلدية القيروان المدينة يضم خلية مشتركة من عدة ادارات لإسداء الخدمات المتعلقة بحملة الاستفتاء.وتمّ تخصيص قاعات عمومية على غرار قاعات دور الثقافة والشباب والبلديات لاحتضان الاجتماعات الانتخابية سواء لمساندي الاستفتاء او معارضيه الى جانب تخصيص قاعة الرياضة عزيز ميلاد كمقر لتخزين المواد الانتخابية وتجميعها.وتم ضبط القائمة النهائية للمشاركين في حملة الاستفتاء ويبلغ عددهم 148 بين مساند ومعارض من بينهم 7 أحزاب معارضة للاستفتاء.وأضاف الفطناسي أنّه لم يتم تسجيل مخالفات لافتة منذ انطلاق الحملة الانتخابية الى حد اليوم الجمعة بل يمكن اعتبارها اخطاء تم التنبيه على اصحابها واصلاحها مثل إخلالات في رسم حجم المعلّقات على الجدران أو وضع المعلّقات خارج الخانات المخصّصة لها.ويشار الى انه لم يتم الى حد اليوم الجمعة تعليق المعلّقات الخاصىة بالمشاركين بالاماكن المخصصة لها ، وفق ما عاينته صحفية (وات) بالجهة.